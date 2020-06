Na granici s BiH se na ulaz u Hrvatsku čeka do sat i pol

<p>Na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Stara Gradiška i Županja osobni automobili na ulaz čekaju sat i pol, a na prijelazima Županja/Orašje, Slavonski/Bosanski Bord, Jasenovac/Donja Gradina i Maljevac/Velika Kladuša jedan sat, izvijestio je u nedjelju ujutro Hrvatski auto-klub.</p><p>Na graničnom prijelazu Bregana/Obrežje osobna vozila na izlaz čekaju jedan sat.</p><p>Mokri su i skliski kolnici mjestimice na sjevernom Jadranu. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi. Vozače iz HAK-a upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.<br/> Na A2 Zagreb-Macelj zbog radova izvanrednog održavanja nadvožnjaka Luka na ŽC3008 koja prelazi autocestu, između čvorova Zaprešić i Zabok (od 19+300 km do 21+500 km) vozi se jednim trakom, uz ograničenje brzine.</p><p>Na A3 Bregana-Lipovac do 20. lipnja zatvoren je ulazni krak na čvoru Velika Kopanica u oba smjera. Promet se preusmjerava na čvorove Sredanci i Babina Greda. Izlazak s autoceste je moguć.</p><p>U utorak, 16. lipnja, između jedan sat i četiri sata ujutro na A6 Rijeka-Zagreb zbog prolaska izvanrednog prijevoza od čvora Oštrovica do čvora Kikovica u oba smjera promet će biti prekinut 15 minuta.</p><p>Pomorski promet teče bez teškoća.</p>