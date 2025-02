Na HRT-u 200 radnika prihvatilo sporazumni raskid ugovora

Sporazumni raskid ugovora o radu prihvatilo je do 7. veljače oko 200 radnika HRT-a, a očekuje se da će ih do kraja ožujka biti oko 250, što je oko 50 posto od broja radnika kojima je HRT ponudio otpremninu, potvrdila je javna radiotelevizija. Kako Hina doznaje, maksimalan iznos otpremnina ne može biti viši od 90.000 eura bruto II po radniku, a radnike koji ostvaruju uvjete za stjecanje prava na otpremninu odredit će poslodavac na temelju kriterija - radnika nije potrebno zamijeniti zapošljavanjem drugog radnika izvan HRT-a, minimalni staž na HRT-u pet godina, te da nema manje od 24 mjeseca do navršenih 65 godina života.

Sporazumni odlasci zaposlenika HRT-a uz otpremnine ugovaraju se na temelju odluke koju je glavni ravnatelj Robert Šveb donio početkom siječnja a kojom su utvrđeni uvjeti i visina otpremnina u slučaju "spora prestanka ugovora o radu do 31. ožujka 2025. a u cilju optimizacije poslovanja HRT-a".

U obrazloženju odluke navodi se i kako je "u cilju racionalizacije troškova poslovanja Hrvatske radiotelevizije, Vlada u državnom proračunu osigurala 28 milijuna eura, te je HRT odlučila osigurati otpremnine za radnike koji ispunjavaju uvjete".

Uoči usvajanja plana konsolidacije poslovanja i rada HRT-a, Ministarstvo kulture i medija krajem siječnja osvrnulo se i na i "Novi smjer", strateški dokument uprave HRT-a predstavljen lani u ožujku kojim se, između ostaloga, navodi kako će tijekom 2025. i 2026. "biti nužno smanjivanje broja zaposlenih za 30 posto".

Drugim riječima, uprava HRT-a tada je najavila odlazak više od 800 od oko 2700 trenutačno zaposlenih. No, koliko će ukupno zaposlenika HRT-a biti višak i nakon onih koji prihvate odlazak uz otpremnine, zasad nema službenog odgovora.

"HRT napominje kako je prihvaćanje otpremnine isključivo dobrovoljna odluka radnika. Trenutno ne postoji plan za poslovno uvjetovane otkaze za one koji ne prihvate otpremninu, niti će odbijanje otpremnine negativno utjecati na njihov radni odnos na HRT-u", ističe se u odgovoru Hini.