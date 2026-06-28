Na internetu 'procurili' podaci stotina tisuća učenika, CARNET: 'Istina je, istražujemo sve!'

Na popularnom internetskom forumu Reddit u nedjelju prije podne pojavila se objava u kojoj se spominje datoteka sa stotinama tisuća podataka učenika i nastavnika osnovnih i srednjih škola u Hrvatskoj. Dojava o tome došla je i u našu redakciju.

Kako se navodi u objavi, "podaci sadrže ime, prezime, institucija (škola), tip korisnika (učenik/nastavnik/korisnik), email adresu". Jedinstvenih zapisa, navodi se dalje, ima 563,509. Kritptirana datoteka objavljena je na forumu darkforums.ru, te je dostupna svima koji su logirani na forum.

Foto: Screenshot

No, kako piše novinar Domagoj Zovak na portalu Dnevnik.hr, čini se da se radi o starijoj datoteci, s obzirom na to da sadrži podatke o više učenika nego što ih trenutno ima u Hrvatskoj. Osim toga, nema podataka za učenike nižih razreda.

Ovo bi moglo biti ozbiljan problem, s obzirom na to da se radi o zakonom zaštićenim podacima maloljetnih osoba, ali i činjenici da se ove adrese koriste za ulaz u e-dnevnik, upisnu aplikaciju za srednje škole, fakultete... Odnosno, ako je netko uspio probiti sigurnosne protokole CARNET-a, koji upravlja svim ovim aplikacijama i sustavima, pitanje je koliko su zaštićeni spomenuti sustavi - kraće rečeno, kolika je mogućnost da hakeri upadnu u upisne liste, ocjene itd.

Osim toga, upravo se ovakve vrste podataka koriste u sve češćim digitalnim prevarama, koje koriste lažna predstavljanja u ime službenih institucija.

Uputili smo službeni upit CARNET-u i Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih. CARNET u svome priopćenju ističe kako su upoznati s informacijama o neovlaštenom dijeljenju podataka povezanih s osnovnim i srednjim školama.

- Odmah po saznanju pokrenuta je opsežna tehnička i forenzička analiza kako bi se utvrdila vjerodostojnost objavljenih podataka, njihov opseg, podrijetlo te način na koji su dospjeli u javnost.

Prema informacijama kojima trenutačno raspolažemo, objavljeni podaci uključuju ime i prezime korisnika, adresu elektroničke pošte, naziv škole te korisničku ulogu. Analiza njihova podrijetla i opsega još uvijek traje - ističu.

- Iako se ne radi o podacima koji omogućuju pristup korisničkim računima, upozoravamo korisnike na povećan rizik od ciljanih phishing napada i drugih oblika socijalnog inženjeringa. Stoga pozivamo na dodatan oprez prilikom zaprimanja elektroničke pošte u kojima se traže podaci za prijavu ili druge osobne informacije - posebno su upozorili.

U CARNET-u ističu kako zasad nema indicija "koje bi upućivale na potrebu za promjenom korisničkih zaporki".

- Ako rezultati istrage pokažu da su potrebne dodatne sigurnosne mjere, korisnici će o njima biti pravodobno obaviješteni putem službenih komunikacijskih kanala. Prema trenutačno dostupnim informacijama, nema pokazatelja da je ugrožen rad CARNET-ovih usluga. Svjesni smo da je ova situacija izazvala zabrinutost među učenicima, roditeljima, nastavnicima i školama. Korisnike i cjelokupnu javnost pravodobno ćemo izvještavati o svim potvrđenim činjenicama putem CARNET-ovih službenih komunikacijskih kanala - navode.