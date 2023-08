Na istoku moguće grmljavinsko nevrijeme, bit će jako vruće

U unutrašnjosti pretežno i djelomice sunčano no nestabilno, pa će uz prolazno više oblaka ponegdje biti pljuskova i grmljavine, osobito u prvom dijelu dana na istoku zemlje, piše DHMZ.

Foto: DHMZ

Upaljen žuti alarm

Za istok zemlje upaljen je žuti alarm zbog mogućeg grmljavinskog nevremena, za riječku regiju, Istru i Kvarner žuti je alarm zbog visokih temperatura, a za dio srednje Dalmacije i dubrovačke regije žuti je alarm označen zbog jakog vjetra.

- Na Jadranu uglavnom vedro, a poslijepodne se iz unutrašnjosti poneki lokalni pljusak može premjestiti do obale - piše na DHMZ-u.

Vjetar na kopnu slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu slaba i umjerena bura, podno Velebita s jakim udarima, a sredinom dana će zapuhati sjeverozapadnjak, osobito prema otvorenom moru. Najviša dnevna temperatura od 28 do 33 °C.

Foto: DHMZ

Hrvatska sutra

Sunčano i vruće. U unutrašnjosti će biti i male naoblake, a sredinom dana je u gorskim predjelima uz lokalni razvoj oblaka moguće i malo kiše ili poneki pljusak. Ujutro je osobito po kotlinama i uz rijeke lokalno moguća kratkotrajna magla.

Vjetar na kopnu većinom slab. Na moru će puhati umjerena do jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima, a popodne prema otvorenom moru sjeverozapadnjak.

Najniža temperatura zraka u unutrašnjosti od 15 do 19, duž obale od 22 do 26, a najviša dnevna većinom između 29 i 34 °C.