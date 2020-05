'Na izbore se sad može, mene su kaznili jer sam vozio gnoj!'

Izjava g. Capaka da se na izbore može i u vrijeme samoizolacije me skroz izbezumila. Naime, ja sam kažnjen s 8000 kn jer sam u vrijeme samoizolacije odvezao gnoj u polje sam u traktoru. Nisam imao simptome, a nisam ni bio zaražen, stoji u objavi ogorčenog poljoprivrednika iz Varaždinske županije koji je zbog novčane kazne zapao u ozbiljne financijske probleme.

- Pa recite mi ljudi je li to neka pedagoška mjera ili neka opomena, čovjeka kazniti s 8000 kn. Zar me nisu onda mogli kazniti s 500 kn? Uzeli su mi kompletnu sjetvu za ovo proljeće: sjemenje, umjetna gnojiva, sredstva za špricanje, gorivo. Moje njive su ovu godinu u korovu, neke sam dao u najam…

- Uz sve to na Facebooku me popljuvalo 4000 Hrvata i sigurno bi me objesili za prvo stablo da sam im se našao pri ruci. Ja sam svima lajkao i mnogima pokušao objasniti apsurd te astronomske kazne, džabe, ljudi su bili potpuno zaluđeni s najvećom prevarom ljudskog roda otkad je svijeta i vijeka. A šta da vam dalje namotavam, tko je shvatio je shvatio. Lijep pozdrav svima i glasajte za HDZ, stoji zaključno u objavi poljoprivrednika.

Ovo je još jedna u nizu reakcija na izjavu ravnatelja HZJZ-a Krunoslava Capaka koji je rekao da bi ljudi koji su u samoizolaciji mogli na izbore.

- Ljudi nisu bolesni, nego su bili u kontaktu pa su pod povećanim rizikom. To je rezervoar iz kojeg se regrutiraju češće pozitivni. Ja mislim da nije problem da oni glasaju na daljinu. Ali ako stave masku i nemaju simptome, mogli bi doći glasati, rekao je Capak i izazvao lavinu reakcija.

Podsjetimo, 20. ožujka Alemka Markotić je rekla da je izlazak iz samoizolacije ravan bio terorizmu.

- Možda sam bila preblaga kad sam rekla da je to kao da pucate iz pištolja, sad ću biti oštrija, to je kao da u trgovačkom centru pucate iz puške, to je terorizam. Samo je u ovom slučaju - bioterorizam, rekla je profesorica Alemka Markotić u dnevniku Nove TV 20. ožujka.