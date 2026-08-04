Na izborima u BiH može glasati 50 tisuća birača iz inozemstva

Na općim izborima koji će se u BiH održati 4. listopada pravo glasa osiguralo je nešto manje od 50 tisuća građana koji žive u inozemstvu a taj je podatak potaknuo zabrinutost da sve manje zanimanje u dijaspori za izborni proces može bitno utjecati na rezultate, posebice u tijelima vlasti Republike Srpske.

Središnje izborno povjerenstvo BiH (SIP) potkraj je srpnja zaključilo popis građana BiH koji žive u inozemstvu i koji će imati pravo glasa na predstojećim izborima.

Na tom su popisu imena 48.074 osoba koje su pravodobno dostavile potrebne zahtjeve za registraciju i priložile važeće dokumente kojima dokazuju svoj status. Svi kojima prijave nisu uvažene imali su priliku do 3. kolovoza podnijeti žalbu Prizivnom odjelu Suda BiH, a on odlučuje u svakom pojedinačnom slučaju jesu li prigovori utemeljeni.

No takvih slučajeva, odnosno onih kojima je zahtjev za upis na birački popis odbijen, razmjerno je mali - tek nešto više od pet i pol tisuća.

Podaci o registriranim biračima koji će ove godine glasati poštom iz inozemstva u uspordbi s onima iz 2022. godine ukazuju kako je njihovo zanimanje za izborni proces opalo.

Prije četiri godine pravo glasa osiguralo je gotovo 70 tisuća birača pa sada proistječe da ih je u međuvremenu trećina odustala od zakonskog prava da biraju tijela vlasti u državi podrijetla.

Posebice je to izraženo kod građana BiH koji su do rata živjeli na teritoriju koji je sada dio Republike Srpske i iz koje su masovno protjerani Hrvati i Bošnjaci.

Tako je, primjerice, za glasanje u Banjoj Luci registrirano tek 875 osoba iz dijaspore dok ih je 2022. godine zanimanje za izbore pokazalo 2273. Sličano je stanje i u Prijedoru, općini iz koje su još 1992. godine godine u kampanji etničkog čišćenja protjerani gotovo svi Hrvati i Bošnjaci.

Ove će godine tamo moći glasati tek njih oko tisuću i pol ,dok je prije četiri godine pravo glasa tamo imalo 3783 prognanih i raseljenih.

Statistika pokazuje da je u Banjoj Luci i Bosanskoj Gradišci sada 60 posto manje regirstriranih birača iz inozemstva.

U prvim analizama takvog stanja prevladavaju ocjene kako su birači iz dijaspore razočarani postizbornim trgovinama.

"Ogromna većina ljudi jednostavno više ne želi biti prevarena i iskorištena, što se desilo odmah nakon izbora 2022. godine", kazao je za "Dnevni avaz" Admir Čavka, povjerenik za RS Saveza za bolju budućnost (SBB), stranke čiji je utemeljitelj Fahrudin Radončić i koja se pokušava vratiti na vlast namon izbornog debakla prije četiri godine.

On razočarenje birača koji su prognani s teritorija RS vidi kao odraz činjenice da su neke stranke bošnjačke orijentacije, bez puno uvjetovanja podržale novu vladu koju je u tom entitetu uspostavio Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorada Dodika.

Dodik je tu potporu iskoristio da bi nastavio sa starom politikom od koje prognani i izbjegli nisu dobili ništa.

Manji broj birača na prestojećim izborima značit će i manji broj zastupnika nesrpske nacionalnosti u parlamentu RS.

"Danas plaćamo tu cijenu prevare, a bojim se da ćemo posljedice osjetiti tek poslije izbora", zaključio je Čavka.