Na izborima za Dodikova nasljednika glasalo se i bez dokumenata, očekuje se istraga

Središnje izborno povjerenstvo BiH (SIP) utvrdilo je u četvrtak da su na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske provedenim 23. studenog počinjene brojne nepravilnosti, a neke od spornih slučajeva sada će istraživati policija i pravosuđe. Članica SIP-a Vanja Bjelica Prutina konstatirala je na sjednici održanoj u Sarajevu kako se mora istražiti podatak da je naknadnim provjerama glasačkih listića s biračkih mjesta na kojima je provedeno kontrolno brojanje utvrđeno kako je najmanje 1660 osoba glasalo a da na to nije imalo zakonsko pravo jer nisu imali važeće osobne dokumente.

Takve su nepravilnosti otkrivene na više od 700 biračkih mjesta u Doboju, Zvorniku i Bratuncu.

"Tužiteljstvo treba utvrditi je li riječ o kaznenom djelu zloporabe biračkog prava ako je na izborima umjesto te osobe glasala neka druga”, kazala je Bjelica na sjednici SIP-a održanoj u Sarajevu.

Članica SIP-a Irena Hadžiabdić kazala je kako su alarmantni podaci.

Pokretanje videa... 02:19 Banja Luka: Milorad Dodik održao konferenciju dan nakon prijevremenih izbora | Video: 24sata/pixsell

"Mi moramo imati odgovore je li netko tim ljudima dao da glasaju ili oni nisu ni glasali", kazala je Hadžiabdić.

Zbog brojnih sumnji na nepravilnosti SIP još nije objavio konačne rezultate izbora na kojima se birao novi predsjednik RS nakon što je s te pozicije ranije smijenjen Milorad Dodik, koji je pravomoćno osuđen na godinu dana zatvora zbog nepoštovanja odluka visokog predstavnika.

Prema preliminarnim rezultatima, Dodikov kandidat Siniša Karan dobio potporu nešto više od 221 tisuće birača ili 50,39 posto dok je za kandidata ujedinjene oporbe Branka Blanušu glasalo nešto više od 212 tisuća birača ili 48,22 posto.

Razlika od nepunih deset tisuća glasova potaknula je oporbene stranke da traže provjeru rezultata glasanja jer sumnjaju da su strukture vlasti koje i dalje kontrolira Dodik kompromitirale izborni proces i "namjestile" izborne rezultate.

Potpredsjednik oporbene Partije demokratskog progresa (PDP) Igor Crnadak je komentirajući već utvrđene nepravilnosti u četvrtak kazao kako očekuje da će u konačnici izbori biti ponovljeni bar u tri sporna grada u kojima su "glasale" ne samo osobe bez dokumenata nego i mrtvi.

"To su stravični podaci i to govori da obujam svega što se zbivalo prelazi najgore noćne more koje smo, možda, zamišljali", kazao je Crnadak za portal "Avaza".

Uz to što je konstatirao postojanje spornih glasačkih listića, SIP je u četvrtak izrekao nove novčane kazne Dodikovoj stranci zbog zloporabe javnih resursa tijekom izborne kampanje.

Savezu nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) izrekli su kaznu od 6300 eura a Siniši Karanu od od 1790 eura jer su zloporabili entitetsku policiju tijekom izborne kampanje.