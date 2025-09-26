Obavijesti

A ČEKA NAS I EUROJACKPOT

Na Jokeru osvojio skoro 70.000 eura, evo gdje odlazi dobitak

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Hrvatska lutrija

Sretni dobitnik odigrao je jednu kombinaciju Eurojackpota, uz dodatno zaokruženu igru Joker, a ulog od samo 2,60 eura pretvorio je u vrijedan dobitak.

U 231. kolu igre Joker izvučen je dobitni broj 358869, a upravo ta kombinacija donijela je igraču iz Rijeke dobitak Joker 6 vrijedan 67.351,02 eura. Dobitni listić uplaćen je na prodajnom mjestu Hrvatske Lutrije u Zvonimirovoj ulici 3 u Rijeci.

Sljedeće izvlačenje igre Joker održat će se u subotu, 27. rujna, a jamčeni glavni dobitak iznosi 60 tisuća eura.

Osim toga, večeras nas čeka i novo izvlačenje Eurojackpota.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

