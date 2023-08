Na Jozefini od Vratnika do Senja jede se dobra janjetina. Turisti ovu cestu zovu 'Cesta slobode'

Volimo ovakve vaše ceste - zanimljiva, ugodna vožnja, fantastična priroda, najbolji mogući pogled, a stati možemo kad želimo, i uživati, ni jedna autocesta to ne može zamijeniti, kažu nam Anamaria Benčić i Patric Fassl, mladi par iz Austrije. Zatekli smo ih na Vratniku iznad Senja, najnižem prijevoju preko planinskog lanca u Hrvatskoj, koji dijeli Jadran od unutrašnjosti. Od pradavnina ovuda prolazi cesta kojom se od Karlovca stiže do Senja, do mora, a ta je zadnja dionica od Vratnika do Senja, duga oko osam i pol kilometara, posebno živa, neumorna. Domaći, ili strani ljudi, na Vratniku staju radi pogleda od milijun eura, a nešto niže i na janjetinu.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Dionica Vratnik-Senj dio je Jozefine, ceste koju je, po trasi rimskoga puta, dao izgraditi car Josip II u drugoj polovici 18. stoljeća. Ona traje i danas, neizostavan je pravac do Senja, ali neizostavno na ovome pravcu treba nešto i pojesti, po mogućnosti dobru janjetinu kod "Strica Luke" ispod Vratnika, pet kilometara prije Senja. Mi smo, nažalost, na janjetinu zakasnili - sve se, usred tjedna, pojelo do jedan sat iza podneva, toliko je zaljubljenika u ovu cestu, njenu prirodu, ali i gastronomske delicije.

I to su najveće čari putovanja na ovim starim pravcima - Jozefini, Karolini, Lujzijani i Terezijani - cestama koje odavno povezuju naše kopno s morem. Jozefina predivnu Liku pretače u Jadran, na njoj se, u samo 115 kilometara, sljubljuju dvije hrvatske ljepotice - kopno i more, crnogorica s mediteranskim raslinjem, visoko na Vratniku osjeća se miris Mediterana, a pogled seže, čini se, do kraja svijeta.

Na Vratniku je gužva, svi žele taj pogled.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

- Već skoro dva desetljeća dolazimo u Hrvatsku na more s djecom, naša djeca su skoro pa Hrvati, šali se mađarska obitelj. Ovdje na vidikovcu Vratnika, uokolo bunkera koji svjedoči velikoj bitki za Senj u Drugom svjetskom ratu, čuju se svi jezici svijeta. Mađari nam kažu da, iako istim putem idu na Rab svake godine, i dalje, baš svaki put, ovdje stanu.

- Ovaj smo pogled prozvali Sloboda - od posla, škole, svih obaveza, smiju se Mađari, sretni što će se ubrzo dokopati svoga ljetovanja.

Nažalost, ne tako ubrzo, jer taman se ispod Vratnika dogodila prometna nesreća, i nastala je kolona. Penjemo se još malo iznad Vratnika, dok se kolona ne raščisti - do najbližih sela, da pitamo kako je živjeti uz ovu, živu cestu. U Veljunu Primorskom obitelj Krmpotić, bave se ovčarstvom, njihovih pedesetak ovaca mirno pase u okruženju, ovčice su to koje vode zdrav život. Obitelj iznajmljuje i jedan apartman u sklopu svoje kuće, kažu da su stalno puni.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

- Gosti nam dođu ili na jednu noć, ili na sedam njih! Ovi koji dugo ostaju, ljudi su koji žele osjetiti selo. Dolaze nam fini, školovani gosti iz cijele Europe, već godinama je to, primjerice, bračni par neurokirurga iz Poljske, koji odavde rijetko dolaze na more, i sve što žele, jest raditi s nama u vrtu, okopavati, hraniti naše kokoši, kažu da im je to najveći i najbolji odmor koji mogu zamisliti, pričaju Krmpotići. Dolaze im, vele, i obitelji iz velikih gradova s malom djecom, kako bi ona prvi put uživo vidjela, i dotaknula ovčicu, koku, kozu, nabavili su i nju za potrebe obrazovanja.

- Nama je to teško zamisliti, ali da, roditelji ovamo dolaze na odmor s malom djecom da ona vide kako izgledaju domaće životinje, nemaju ih gdje vidjeti kod kuće, zaključuju Krmpotići, zadovoljni svojim mirnim seoskim životom na ovom prekrasnom razmeđu Like i Primorja. Uzgajaju svoju hranu, primaju ljude na konak, žive i misle - jednostavno, kakav bi život i trebao biti.

U vožnju iznad Vratnika - probat će zaobilazno kroz sela doći do Senja - dali su se i Franciska i Ivan Šepac iz Kutereva, spuštaju se na kupanje. Danas će, kažu, do Crikvenice. Noću kod kuće spavaju na jako ugodnoj temperaturi, a kad požele more - začas se spuste do njega. To je, kažu nam, velika prednost života u Lici, pogotovo ljeti.

- Ma 'ko to može platit'!, zaključuju Šepci, uzimajući nam riječ iz usta.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Krećemo dalje nizbrdo, serpentinama stare dame Jozefine. Na njoj, između Vratnika i Senja, mjesto Majorija, poznato po svome "Carskom vrilu", fontani iz davne 1837. godine, iz koje izvire čista velebitska, pitka voda. Vrelo je, caru u čast, dao izgraditi major austrijske vojske Josip Kajetan Knežić, rodom iz Petrinje, čovjek zaslužan za modernizaciju Jozefine. Po majoru, u hrvatskoj terminologiji bojniku, mjesto je dobilo ime, a major koji je čitavo vrijeme gradnje moderne Jozefine u mjestu i živio, tu je i sahranjen. Iza vrela je dao sagraditi kapelicu Sv. Mihovila, iza nje pak i za sebe grobnicu u monolitnoj stijeni.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Modernizacija Jozefine trajala je od 1833. do 1845. godine, i radove je vodio major Knežić, tadašnji veliki stručnjak za ovakve projekte. Jozefina, prvotno građena od 1775. do 1779., bila je upravo od Vratnika do Senja prestrma, što je trebalo poboljšati zbog "modernijeg" prometa, a dograđeni su joj i neki mostovi. Moralo ju se općenito modernizirati zbog tadašnje najveće konkurencije - Lujzijane građene od 1803. do 1811. koja je vodila od Karlovca do Rijeke, i Senju uzimala velik dio pomorskog prometa.

Povijesni zapisi kažu da je car Josip II, po kojem je Jozefina dobila ime (Josipova cesta), tu cestu dao sagraditi jer se u jednom od obilazaka carstva konj kojeg je jahao po starome rimskome putu proklizao, i car je pao. Nije se ozlijedio, ali je pala i odluka da se gradi cesta. U gradnji je sudjelovalo oko tisuću seljana, koji su radili za nadnicu, kao i dvjestotinjak minera, zidara i klesara. Kako je prvotna Jozefina iz 18. stoljeća imala sto kilometara, to znači da se svake godine sagradilo više od trideset kilometara - nedostižno i našim današnjim standardima.

Jozefina je putem imala, osim miljokaza, i sunčane satove, kao i brojna konačišta odnosno gostionice. Ima ih i danas. Zadnja u nizu, nadomak Senja, u Senjskoj Dragi, jest "Stric Luka", konoba otvorena prije Dugog svjetskog rata, koju danas vodi četvrta generacija u obitelji, Marko i Josipa Žumberac. Ovo je kroz povijest bilo ne samo mjesto gdje se jedu pravi lički janjci, već i mjesto poslovnih susreta, tu su "padali" zadnji trgovački dogovori pred spuštanje u Senj, zadnje odluke.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

- A ljeti su lokalci gazda Luku, pradjeda moga muža Marka, pogrdno zvali Luka Jebalica, jer su se, zavidni, mogli rugati, konačište im nije trebalo, mogli su prenoćiti bilo gdje vani. Ali, kad bi stisla zima, odjednom im je opet bio dobar, pa je postajao Stric Luka, priča nam nevjesta i gazdarica Josipa. Njezin Marko ne raspreda Markove konake nego vrijedno radi - sam drži živu janjad gore u prijevoju, brine za dostavu mesa.

- Imamo redovite goste, puno i iz Zagreba, dolaze nam poslovnjaci, pa i političari, mnogi poznati ljudi, evo Vuco, recimo, jako voli našu janjetinu, možda se zbog nje ne odseli trajno u Južnu Ameriku! Korona nam je naštetila, od nje naovamo ljudi se manje druže, a nitko više ne pjeva!, sa sjetom će gazdarica Josipa s dionice Vratnik-Senj.