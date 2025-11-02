Iz PUZ-a su izvijestili da nemaju dojavu da se radilo o bombi
NEMA OZLIJEĐENIH
Na Kajzerici se zapalio auto: 'Čulo se kao eksplozija bombe'
Požar na osobnom automobilu u zagrebačkom naselju Kajzerica, u Cimermanovoj ulici, planuo je u subotu oko 21,30 sat, ozlijeđenih nije bilo, a o uzrocima požara znat će se u nedjelju, nakon očevida, rekli su Hini iz Policijske uprave zagrebačke.
Svjedoci su za medije rekli kako se u blizini "čulo kao da je eksplodirala bomba".
Iz PUZ-a su izvijestili da nemaju dojavu da se radilo o bombi.
