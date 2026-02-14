Na karnevalu u Sućurcu spalili lutku Orešković! 'Blago društvu koje se veseli kad žena gori...'

U Kaštel Sućurcu održana je tradicionalna krnjevalska povorka. Tijekom povorke spaljen je i krnjo, lutka koja simbolizira sve nedaće u prošloj godini. Ove godine u Kaštelima su odlučili da to bude lutka saborske zastupnice Dalije Orešković, piše Dalmacija Danas.

Foto: Dalmacija Danas

O cijeloj situaciji oglasila se i sama Orešković objavom na društvenim mrežama.

- Blago Sućurcu što me za krnjušu ima! Blago društvu koje se veseli kad žena gori na lomači, neka gori pa makar samo u pokladama! A blago i meni na komplimentima, ta krnjuša uopće ne izgleda lose mogu vam reći. Dabogda bila tako krnjava još puno, puno godina - napisala je Orešković.

Foto: Dalmacija Danas

