DALIJA SE OGLASILA

Na karnevalu u Sućurcu spalili lutku Orešković! 'Blago društvu koje se veseli kad žena gori...'

"Blago Sućurcu što me za krnjušu ima! Blago društvu koje se veseli kad žena gori na lomači, neka gori pa makar samo u pokladama!", poručila je u objavi na društvenim mrežama Orešković...

U Kaštel Sućurcu održana je tradicionalna krnjevalska povorka. Tijekom povorke spaljen je i krnjo, lutka koja simbolizira sve nedaće u prošloj godini. Ove godine u Kaštelima su odlučili da to bude lutka saborske zastupnice Dalije Orešković, piše Dalmacija Danas.

O cijeloj situaciji oglasila se i sama Orešković objavom na društvenim mrežama.

- Blago Sućurcu što me za krnjušu ima! Blago društvu koje se veseli kad žena gori na lomači, neka gori pa makar samo u pokladama! A blago i meni na komplimentima, ta krnjuša uopće ne izgleda lose mogu vam reći. Dabogda bila tako krnjava još puno, puno godina - napisala je Orešković.

Ranije ovog tjedna na povorci u drugim Kaštelima 'pojavio se' i Tomislav Tomašević...

