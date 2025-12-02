Na kirurga koji je unakazio žene žalila se i Kristina Mandarina. Evo što je njoj operirao...

Kristina je tvrdila da joj se javilo više od 500 žena sa sličnim problemima lica. Radi se o kirurgu koji je pokušao zabraniti administratoricama Facebook grupe da dijele negativna iskustva nakon njegovih operacija. Bez znanja i privole pacijentice objavio je njezino ime, prezime i fotografiju nakon zahvata. Prijavila ga je Komori, koja mu je izrekla opomenu
Poželjela je “mačje oči”, a tvrdi da su joj ostale rupe. Operirao ju je kirurg koji je ponovo u fokusu javnosti nakon što se javila još jedna žrtva.
- Horor priči nije kraj! Da bi situacija bila još gora, za operativni zahvat mi nije izdao nikakav račun ni potvrdu - kaže Mandarina. Ogorčena dodaje kako dotični kirurg iz Zagreba zarađuje na “žrtvama”.
Kristina je 2021. godine tvrdila da joj se javilo više od 500 žena sa sličnim problemima lica.
- On je mesar, a ne doktor! Žene su obilježene za cijeli život. Napravit ću sve da tim curama pružim podršku i pomoć - rekla je.
On je odgovorio da se nije pridržavala uputa te da je sljedeći dan otišla u reality show pa se rana raširila
Zagrebački estetski kirurg Matija Miletić pokušao je zabraniti administratoricama Facebook grupe 'Žrtve estetskih zahvata i doktora' u kojoj žene dijele negativna iskustva nakon estetskih zahvata da objavljuju i dopuštaju članicama komentare u kojima kritiziraju njegov rad, no sud ga je odbio.
Županijski sud u Vukovaru potvrdio je rješenje Općinskog građanskog suda u Zagrebu, koji je odbio prijedlog kirurga da se dvjema ženama zabrani bilo kakvo postupanje na društvenim mrežama i u medijima kojim se ugrožava njegov ugled, rad i dostojanstvo i to pod prijetnjom novčanom kaznom!
Kirurg je, navodi se u rješenju, u rujnu 2023. tužio administratorice smatrajući da su mu povrijedile ugled, čast i dostojanstvo te kako bi im sud naložio da ga prestanu uznemiravati putem društvenih mreža i medija.
Tražila sam hijaluron jer je razgradiv nakon šest mjeseci, a bez mog znanja i bez mog pristanka ubrizgano mi je nešto što nije razgradivo, što nisam htjela i na što nisam pristala, kaže nam žena u kasnim tridesetim godinama koja je 2017. godine došla estetskom kirurgu jer je htjela malo povećati usne.
Ožiljci su ih istraumatizirali...
Miletić im je na žalbe na zahvate prvo 'odgovarao' ignoriranjem, a potom zastrašivanjem i sudskim postupcima
Jednoj je ženi, priča nam, nakon Miletićeva zahvata lice toliko deformirano da ima atrofiju i druge zdravstvene probleme zbog kojih će morati na nekoliko operacija
Možda najgoru situaciju prošla je žena u poznijim godinama koja je samo htjela "popraviti podočnjake". - Radio je sve pod lokalnom anestezijom, kako me pikao s tim injekcijama tako sam vikala da boli. Četiri sata me držao pod lokalnom anestezijom. Kada sam došla kući, glava mi je bila duplo veća - traumatično se prisjeća pacijentica.
Estetski kirurg dr. Matija Miletić je bez znanja i privole pacijentice objavio njezino ime, prezime i fotografiju nakon zahvata. Prijavila ga je Komori, koja mu je izrekla opomenu
