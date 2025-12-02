Obavijesti

MANDARININ HOROR

Na kirurga koji je unakazio žene žalila se i Kristina Mandarina. Evo što je njoj operirao...

Kristina je tvrdila da joj se javilo više od 500 žena sa sličnim problemima lica. Radi se o kirurgu koji je pokušao zabraniti administratoricama Facebook grupe da dijele negativna iskustva nakon njegovih operacija. Bez znanja i privole pacijentice objavio je njezino ime, prezime i fotografiju nakon zahvata. Prijavila ga je Komori, koja mu je izrekla opomenu
Zagrepčanka Kristina Penava (26) poznatija kao Kristina Mandarina 2021. godine prolazila je dramu s, kako kaže, velikim ožiljcima od operacije. | Foto: RTL/canva
