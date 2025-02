Na kopnu hladno i magla, za obalu su izdali meteoalarme

U četvrtak će biti u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj umjereno do znatno oblačno, u istočnoj djelomice sunčano, a na Jadranu pretežno sunčano. Ujutro na kopnu ponegdje magla, ponajprije u Slavoniji i Baranji. Prema kraju dana u gorju mjestimice moguća slaba oborina. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, uglavnom podno Velebita s olujnim, moguće i orkanskim udarima. Najniža jutarnja temperatura zraka od -6 do -1, na Jadranu između 4 i 9 °C. Najviša dnevna temperatura većinom od 3 do 7, na moru između 11 i 16 °C.

U petak će biti umjereno i pretežno oblačno. Uglavnom u Dalmaciji mjestimice kiša, ponajprije na otvorenom moru i otocima. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje moguća magla, posebice na istoku. Vjetar na kopnu slab, na krajnjem istoku poslijepodne umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu će umjerena bura, podno Velebita u početku još jaka, slabjeti i u Dalmaciji okrenuti na jugo. Najniža jutarnja temperatura većinom od -4 do 1, na Jadranu između 4 i 9, a najviša dnevna od 1 do 6, na Jadranu između 9 i 14 °C.

DHMZ je za četvrtak izdao narančasto upozorenje zbog jakog vjetra za Velebitski kanal te žute meteoalarme za ostatak obale.

