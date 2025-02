U utorak olujni udari bure, u srijedu hladno, temperature ujutro do -7 stupnjeva Celzija

DHMZ je objavio kako će u utorak biti pretežno sunčano, u unutrašnjosti ujutro mjestimice s kratkotrajnom maglom i niskim oblacima. Vjetar na kopnu većinom slab. Na Jadranu umjerena i jaka, podno Velebita i olujna bura. Najviša dnevna temperatura između 2 i 7, na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 10 do 15 °C.

U srijedu će biti pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti ponegdje moguća magla. Vjetar slab. Na Jadranu umjerena, mjestimice i jaka bura, uglavnom podno Velebita na udare i olujna, navečer u jačanju. Prema otvorenom moru i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od -7 do -2, na Jadranu od 3 do 8 °C. Najviša dnevna temperatura zraka od 4 do 8, na Jadranu između 11 i 16 °C.

DHMZ je za utorak izdao crveno upozorenje zbog olujnog vjetra za Velebitski kanal te narančasto za Kvarner. Ostatak obale je u "žutom" zbog jakog vjetra.

