Na kraju studenog 198,3 tisuće građana s blokiranim računima

Na kraju studenog ove godine u Hrvatskoj su bili blokirani računi 198,3 tisuće građana s ukupnom glavnicom duga od tri milijarde eura, kao i 13,7 tisuća poslovnih subjekata, čija je glavnica duga iznosila 692,5 milijun eura, objavila je u četvrtak Financijska agencija (Fina). Na kraju studenog evidentirano je 198.349 "blokiranih" građana, što je za 0,9 posto manje nego u prethodnom mjesecu i 1,3 posto manje nego prije godinu dana. Glavnica njihova duga na kraju studenog iznosila je tri milijarde eura, što je 2,5 posto više u odnosu na listopad ove godine i 3,9 posto više u odnosu na studeni 2024. godine. Kada se glavnici od tri milijarde eura pridoda dug po osnovi kamata od 1,2 milijarde eura, ukupan dug građana s blokiranim računima krajem studenog iznosio je 4,2 milijarde eura.

Dug potrošača prema bankama kao vjerovnicima iznosio je 650 milijuna eura (bez kamata), a prema svim financijskim institucijama dug je iznosio 730 milijuna eura, navode iz Fine.

Dug poslovnih subjekata u odnosu na listopad viši za 23,4 milijuna eura

Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, krajem studenog ove godine u očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje evidentirana su 13.673 poslovna subjekta, što je za 508 poslovnih subjekata ili 3,9 posto više u odnosu na listopad ove godine i 606 poslovnih subjekata ili 4,6 posto više u odnosu na studeni 2024. godine.

Ukupna glavnica njihova duga iznosila je 692,5 milijuna eura, što je za 23,4 milijuna eura (3,5 posto) više nego u listopadu i 6,1 milijun eura (0,9 posto) više nego u studenom lani. Dug po kamatama je iznosio 229,2 milijuna eura, pa je tako ukupan dug poslovnih subjekata na kraju studenog dosegnuo 921,7 milijuna eura.

Od 13.673 poslovna subjekta koja nisu podmirila dospjele osnove za plaćanje, 6.122 su pravne osobe (44,8 posto), na koje se odnosi 563,2 milijuna eura ili 81,3 posto iznosa ukupnih neizvršenih osnova. Preostalih 7.551 su fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost, a njihov dug iznosi 129,3 milijuna eura.

U odnosu na stanje u listopadu ove godine, broj pravnih osoba koje nisu podmirile dospjele osnove za plaćanje veći je za 7,6 posto, a iznos neizvršenih osnova za 3,8 posto. Ukupan broj fizičkih osoba veći je za jedan posto, a iznos njihovih neizvršenih osnova veći za 2,1 posto, pokazuju podaci Fine.