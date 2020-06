Na Krku kolona od čak 20 km: 'Katastrofa, vozim već tri sata!'

Kako javlja HAK, zbog velike gustoće prometa u koloni se vozi na državnoj cesti DC102 između Malinske i Krčkog mosta u smjeru kopna. Ljudi gube živce u 20-kilometarskoj koloni

<p>Vozim iz Solina na Krku već 2 sata i 45 minuta. Za put do Omišlja inače treba 15 minuta. Ovo je katastrofa. Nema nikakvih upozorenja, nema policije, užas, javio nam se jedan od ogorčenih vozača s otoka Krka.</p><p>Zbog gustog prometa prema kopnu u nedjelju uvečer stvorila se kolona vozila duga oko 20 kilometara. Protezala se od Malinske pa sve do Krčkog mosta. Čudo je bilo uopće uključiti se na glavnu cestu. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Gužva na Krku</strong></p><p>Javio nam se i drugi čitatelj koji je rekao kako mu se činilo da je kolona vozila bila duga sve do Krka.</p><p>- Ljudi su očajni. Okreću se i vraćaju nazad jer ne mogu više izdržati - rekao nam je čitatelj.</p><p>Kako javlja HAK, zbog velike gustoće prometa u koloni se vozi na državnoj cesti DC 102 između Malinske i Krčkog mosta u smjeru kopna. </p><p>Zbog neuobičajene situacije nazvali smo zapovjednika Područne vatrogasne zajednice otoka Krka Dinka Petrova koji je i sam bio u gužvi.</p><p>- Istina je. Ogromna je gužva, ali ne zbog prometne nesreće. Čep nastaje zbog kružnog toka nakon mosta kad se izlazi s otoka. Tu ljudi nikad nisu zapinjali zbog naplate, jer nje ionako nije bilo na izlazu s otoka - rekao je Petrov.</p>