Na Kupi kraj Lekenika uočena naftna mrlja? Vatrogasci jure postaviti zaštitne brane...

Vatrogasci iz Petrinje i Strušca pozvani su u srijedu uvečer na intervenciju kako bi spriječili širenje moguće naftne mrlje na rijeci Kupi. S obzirom da je noć, preventivno će postaviti zaštitne i upijajuće brane.

- Večeras smo zaprimili dojavu o masnoj mrlji koja pluta rijekom Kupom. Na teren su odmah upućene naše snage kako bi se spriječio mogući ulazak onečišćenja u pogon za obradu vode u Petrinji. Zbog potrebne specijalizirane opreme zatražena je ispomoć DVD-a Stružec. Izvršen je prvi vizualni pregled terena, nema prijavljenih ugroza za stanovništvo u ovom trenutku - napisali su vatrogasci JVP-a Petrinja.

Foto: JVP Petrinja

Kako doznajemo, masna mrlja na rijeci uočena je navodno na području koje spada pod Pisarovinu te pluta nizvodno prema okolici Lekenika. S obzirom da je ugrožena i Petrinja, a kasnije i Sisak, alarmirane su sve službe kao i županijska Civilna zaštita.

- Obaviješten sam da je netko prijavio da je viđena mrlja u Kupi na relaciji od Kiselice prema Općini Lekenik. Idem na teren pa ću znati više, rekao nam je načelnik Općine Lekenik Božidar Antolec.

Naime, rijeka Kupa ondje protječe kroz mjesto Letovanić, koje se nalazi u sastavu Općine Lekenik. Na toj relaciji rijeka Kupa je samo u 24 sata narasla za četiri metra.

