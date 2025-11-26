Obavijesti

News

Komentari 2
INTERVENCIJA TRAJE

Na Kupi kraj Lekenika uočena naftna mrlja? Vatrogasci jure postaviti zaštitne brane...

Piše Bogdan Blotnej,
Čitanje članka: < 1 min
Na Kupi kraj Lekenika uočena naftna mrlja? Vatrogasci jure postaviti zaštitne brane...
4
Foto: JVP Petrinja

Obaviješten sam da je netko prijavio da je viđena mrlja u Kupi na relaciji od Kiselice prema Općini Lekenik. Idem na teren pa ću znati više, rekao nam je načelnik Općine Lekenik Božidar Antolec

Vatrogasci iz Petrinje i Strušca pozvani su u srijedu uvečer na intervenciju kako bi spriječili širenje moguće naftne mrlje na rijeci Kupi. S obzirom da je noć, preventivno će postaviti zaštitne i upijajuće brane.

- Večeras smo zaprimili dojavu o masnoj mrlji koja pluta rijekom Kupom. Na teren su odmah upućene naše snage kako bi se spriječio mogući ulazak onečišćenja u pogon za obradu vode u Petrinji. Zbog potrebne specijalizirane opreme zatražena je ispomoć DVD-a Stružec. Izvršen je prvi vizualni pregled terena, nema prijavljenih ugroza za stanovništvo u ovom trenutku - napisali su vatrogasci JVP-a Petrinja.

Foto: JVP Petrinja

Kako doznajemo, masna mrlja na rijeci uočena je navodno na području koje spada pod Pisarovinu te pluta nizvodno prema okolici Lekenika. S obzirom da je ugrožena i Petrinja, a kasnije i Sisak, alarmirane su sve službe kao i županijska Civilna zaštita.

- Obaviješten sam da je netko prijavio da je viđena mrlja u Kupi na relaciji od Kiselice prema Općini Lekenik. Idem na teren pa ću znati više, rekao nam je načelnik Općine Lekenik Božidar Antolec.

Naime, rijeka Kupa ondje protječe kroz mjesto Letovanić, koje se nalazi u sastavu Općine Lekenik. Na toj relaciji rijeka Kupa je samo u 24 sata narasla za četiri metra.
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Thompsonov tim: 'Marka su zvali da u Srbiji napravi koncert'
KOMENTIRALI HIPODROM, ARENU...

Thompsonov tim: 'Marka su zvali da u Srbiji napravi koncert'

Gradonačelnik je ranije poručio da se ne misli spuštati na razinu uvreda te da koncerta 28. prosinca neće biti.
VIDEO Pitali smo AI da nam simulira rušenje Vjesnika. Pogledajte kako bi to izgledalo
KAKO ĆE RUŠITI VJESNIK

VIDEO Pitali smo AI da nam simulira rušenje Vjesnika. Pogledajte kako bi to izgledalo

Branko Bačić jutros je rekao da bi će trebati oko tri tjedna za izradu projekta rušenja. A kako bi to moglo izgledati pitali smo i razne AI alate.
Djevojke upale autom u bujicu u Muću: 'Mogla je biti tragedija!'
MJEŠTANI BIJESNI

Djevojke upale autom u bujicu u Muću: 'Mogla je biti tragedija!'

Dvije djevojke sletjele su u utorak navečer u Muću automobilom u nabujali potok na privremenoj cesti, no brzom intervencijom lokalnih vatrogasaca izbjegnut je najgori scenarij

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025