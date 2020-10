Plenkovi\u0107 i Jandrokovi\u0107 su zapalili svije\u0107e i polo\u017eili vijence rano ujutro, jedan u osam, drugi u devet sati, a u to je vrijeme tek nekolicina gra\u0111ana posjetila grobove svojih najmilijih. Na svim ulazima, kao i na samom groblju, stoje redari, a ve\u0107ina posjetitelja se pridr\u017eava uputa i nose maske na licima.\u00a0

<p>Iako je predsjednik Hrvatske, Zoran Milanović, prozvao premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića što s njim nisu otišli na zagrebačko groblje Mirogoj u petak istaknuvši kako će u subotu tamo biti prevelike gužve, to ipak nije bilo tako. Barem do podne i prije ručka. </p><p>Plenković i Jandroković su zapalili svijeće i položili vijence rano ujutro, jedan u osam, drugi u devet sati, a u to je vrijeme tek nekolicina građana posjetila grobove svojih najmilijih. Na svim ulazima, kao i na samom groblju, stoje redari, a većina posjetitelja se pridržava uputa i nose maske na licima. </p><p>Čini se kako je velika većina njih ustvari svoje pokojne posjetila ranijih dana jer su u subotu ujutro već na velikoj većini grobova stajali aranžmani i zapaljene svijeće. Do podne se malo povećao broj ljudi, ali tek neznatno pa je i na parkingu bilo mjesta, a najviše ih je dolazilo autobusima koji su prolazili svako malo. Da se razlika u broju ljudi na današnji dan vidi u odnosu na prošle godine, ali čak i ranijih dana, potvrđuju nam i redari.</p><p> </p><p>- Danas je do sad najmanje ljudi, ali podne je, lijep je dan, sunce, toplo pa mislim da će ih kroz dan biti više. Ljudi su bili na groblju proteklih dana, tijekom tjedna ih je bilo puno više nego danas do ovog doba, a u četvrtak ih je bilo najviše - kaže nam redar na ulazu dodajući kako ih se 95 posto pridržava upute o nošenju maski.</p><p>- Oni koji ih nemaju, upozorimo ih i odmah ih stave - dodaje.</p><p>Posjetitelji s kojima smo razgovarali potvrdili su nam da su došli na groblje dan uoči Svih svetih baš zbog straha od gužvi i širenja zaraze u tom kontekstu, a to je preporučio i Stožer.</p><p>- S namjerom sam kroz cijeli tjedan obavila obilazak drugih groblja, danas sam još došla tu prije podne kako bih izbjegla gužve, obzirom da je veliko groblje, tijekom dana ću još obići što mi je ostalo, a za sutra sam ostavila manja, seoska groblja - kaže nam Zagrepčanka Ružica.</p><p>Isto nam kaže i Suzana.</p><p>- Prošli vikend sam već obišla sva groblja, očistila, stavila cvijeće. Danas sam još tu došla prije podne, a onda ću sutra vidjeti kakvo će biti stanje i hoću li ići još jednom bližoj rodbini na groblje koje mi je bliže mjestu stanovanja - kaže.</p><p>Obrtnici koji prodaju svijeće ispred ulaza također nam kažu da je danas najmanje ljudi nego svih godina ranije na današnji dan. A to osjete i na padu prihoda.</p>