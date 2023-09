Grlić Radman prozvao je Zorana Milanovića: 'Vjerojatno neke ljude želi uhljebiti u diplomaciji'

Šef hrvatske diplomacije Gordan Grlić Radman prozvao je u petak predsjednika Zorana Milanovića da blokira imenovanje veleposlanika i da "vjerojatno želi uhljebiti neke ljude i poslati ih u diplomaciju" pošto njegovi kandidati nemaju diplomatskog iskustva.

POGLEDAJTE VIDEO:

Predsjednik i vlada, koji suodlučuju o imenovanju veleposlanika, međusobno se optužuju što su već duže vremena upražnjena neka veleposlanička mjesta, uključujući u Francuskoj, Velikoj Britaniji i Vatikanu.

"Diplomacija ne može biti predmet trgovanja. To je struka, to su profesionalci koji predstavljaju državu u inozemstvu. Fifty-fifty značilo bi da postoje dvije diplomacije", rekao je ministar novinarima u Virovitici.

Na opaske novinara da izgleda da postoje dvije diplomacije, vladina i predsjednikova, s obzirom da konstruktivni razgovori o tom pitanju izostaju, Grlić Radman je rekao da Milanović pokušava u diplomaciju ubaciti ljude bez diplomatskog iskustva.

"Diplomacija koja je vani, to je hrvatska diplomacija. Ovu koju nudi predsjednik države to bi valjda trebala biti druga diplomacija jer on dovodi ljude koji nisu ni u kakvoj vezi sa strukom, poslom. On vjerojatno želi uhljebiti neke ljude i poslati ih u diplomaciju", rekao je Grlić Radman.

Dodao je da vlada "nikad nije bila protiv razgovora, ali je predsjednik države uvijek svojim intervencijama zaustavljao bilo kakav razgovor". "Kad on govori da želi, on zapravo to ne želi. Njemu nije to u interesu", rekao je ministar.

Predsjednik je prošlog tjedna nakon sastanka s veleposlanicima, generalnim konzulima, konzulima i vojnim izaslanicima, koji su sudjelovali na redovitoj godišnjoj konferenciji hrvatskih diplomata u Zagrebu, pozvao vladu na dogovor o imenovanju veleposlanika.

Grlić Radman ocjenjuje da je Milanović "postupio prijetvorno i lažno, umiljavajući se veleposlanicima i generalnim konzulima kako bi se eskulpirao vlastite odgovornosti za blokadu rotacije".

"Prošle godine im je rekao da im želi doživotni mandat, ali ove godine je došlo do obrata kad je navodno pokazao želju za rotaciju. Nepredvidiv je, mi znamo njegovo ponašanje do sada - omalovažava diplomaciju, premijera, mene i druge kolege ministre", rekao je Grlić Radman.