Na moru temperature do 17°C! U unutrašnjosti i dalje magla...

Izgleda kako je jutarnja magla, uz svakodnevnu gužvu na prometnicama postala dio svakodnevice građana. Isto nas čeka i danas, s jutarnjim temperaturama i do -3 Celzijeva stupnja.

S druge strane, na Jadranu će biti pretežno sunčano tijekom dana uz jaku buru. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 3 i 7, na Jadranu te u unutrašnjosti Dalmacije i Istre od 12 do 17 °C.

Meteorolog Krunoslav Mikec za HRT je dao detaljniju prognozu po regijama.

- I petak će u istočnom dijelu Hrvatske biti obilježen maglom i niskom naoblakom iz koje mjestimice može biti izmaglice ili rosulje. Samo ponegdje će biti sunčanih razdoblja. Temperatura zraka uglavnom od 1 do 5 °C, ujutro mjestimice malo niža.

DHMZ je izdao žuto upozorenje za istok i sjever Hrvatske te unutrašnjost zemlje. | Foto: DHMZ

Slično će biti i u središnjoj Hrvatskoj uz poneku zraku sunca.

- Česta magle i u Gorskoj Hrvatskoj, ponegdje i u Istri. No, bit će i barem kraćih sunčanih razdoblja, dok će na preostalom dijelu sjevernog Jadrana prevladavati sunčano. Puhat će slab i umjeren sjeverozapadnjak i bura, uz mirno i malo valovito more. Temperatura u Lici i Gorskom kotaru ujutro od -3 do 1 °C, danju između 5 i 9 °C, a na sjevernom Jadranu najniže jutarnje vrijednosti od 4 do 9 °C, najviše dnevne između 11 i 16 °C.

U Dalmaciji će temperatura ići do 16 Celzijevih stupnjeva uz pretežno sunčano vrijeme.

- Do ponedjeljka se nastavlja stabilno vrijeme, u kopnenom području i dalje uz maglu, lokalno i rosulju ili izmaglicu. Ponegdje će se niski oblačni sloj i magla raskidati te će biti sunčanih razdoblja. Na Jadranu će prevladavati sunčano, uz slabu i umjerenu buru i sjeverozapadni vjetar, te temperaturu zraka bez veće promjene - zaključio je prognostičar.