Obavijesti

News

Komentari 0
POLARNI VRTLOG

Ovaj fenomen utjecat će na bijeli Božić: SAD prvi na udaru, evo što to znači za Hrvatsku

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Ovaj fenomen utjecat će na bijeli Božić: SAD prvi na udaru, evo što to znači za Hrvatsku
2
Foto: Davor Visnjic/PIXSELL

Prognoze za razdoblje oko Božića pokazuju povećanu vjerojatnost za prodore hladnog zraka i snježne oborine, osobito u Skandinaviji, Alpama te dijelovima srednje i istočne Europe

S približavanjem prosinca, jedno pitanje zaokuplja misli mnogih: hoćemo li ove godine imati bijeli Božić? Prve dugoročne prognoze su stigle i donose prilično zanimljivu sliku. Čini se da će ključnu ulogu u vremenskim prilikama za blagdane odigrati moćni polarni vrtlog, čiji poremećaj već sada najavljuje dinamičnu zimu s potencijalnim iznenađenjima.

Dok se Sjeverna Amerika priprema za prodor polarnog zraka, Europa iščekuje rasplet situacije koja bi mogla donijeti snijeg i u naše krajeve.

Polarni vrtlog se 'lomi' i kroji sudbinu zime

Meteorolozi s velikom pozornošću prate zbivanja u stratosferi, gdje se polarni vrtlog, golemo područje hladnog zraka iznad Sjevernog pola, počeo ponašati neuobičajeno. U tjednima pred Božić očekuje se njegovo cijepanje, pri čemu će se jedan njegov snažniji dio premjestiti iznad Sjeverne Amerike.

Foto: Severe Weather Europe

Ovaj fenomen, kako objašnjavaju stručnjaci s portala Severe Weather Europe, donijet će značajno zahlađenje i snijeg Sjedinjenim Državama i Kanadi. A što to znači za nas? Europa se nalazi "nizvodno" od ovih zbivanja, što znači da će posljedice osjetiti s odmakom. Iako početak prosinca u Europi donosi blago i olujno vrijeme s temperaturama iznad prosjeka, druga polovica mjeseca donosi preokret.

Što čeka Europu: Hladniji istok, kišovit jug

Prognoze za razdoblje oko Božića pokazuju povećanu vjerojatnost za prodore hladnog zraka i snježne oborine, osobito u Skandinaviji, Alpama te dijelovima srednje i istočne Europe. Dok će zapadni dio kontinenta vjerojatno ostati pod utjecajem blažeg atlantskog zraka, središnji i istočni dijelovi imaju veće izglede za "pravu zimu" s temperaturama ispod nule i snijegom u nizinama.

Foto: Severe Weather Europe

Južna Europa, uključujući i Balkan, mogla bi iskusiti obilne kiše i grmljavinu, dok se u planinama očekuje vrlo obilan snijeg. Regije poput Poljske, Češke, Slovačke, ali i dijelova Austrije i Njemačke, stoga imaju povećane šanse za idiličan bijeli Božić.

HAK IZVIJESTIO Zbog snijega u Lici zabranjen je promet za dio vozača. Magla stvara probleme u unutrašnjosti
Zbog snijega u Lici zabranjen je promet za dio vozača. Magla stvara probleme u unutrašnjosti

A Hrvatska? DHMZ najavljuje topliju zimu, ali...

Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda DHMZ, zima 2025./2026. u Hrvatskoj bi u cjelini trebala biti toplija od višegodišnjeg prosjeka. Međutim, to ne isključuje mogućnost kraćih, ali izraženih hladnih prodora koji bi mogli donijeti zimske uvjete, osobito u kontinentalnom dijelu zemlje.

Prosinac bi trebao započeti s temperaturama oko ili malo iznad prosjeka, no signali za drugi dio mjeseca su mješoviti. Neke prognoze sugeriraju da bi upravo tada moglo doći do zahlađenja koje bi se osjetilo i kod nas, povećavajući šanse za snijeg. Ipak, drugi modeli ukazuju na prevladavajuću južinu, što bi donijelo toplije vrijeme, manje magle u unutrašnjosti i obilniju kišu na Jadranu.

Foto: Severe Weather Europe

Šanse za bijeli Božić u hrvatskim nizinama, nažalost, općenito su male zbog trenda sve toplijih zima. Snijeg se za blagdane očekuje uglavnom u gorskim predjelima. Čini se da su ozbiljniji hladni prodori i snijeg vjerojatniji tek nakon Nove godine.

Ukratko, dok će se dobar dio Europe nadati snježnim pahuljama za Božić, Hrvatska će vjerojatno imati blažu varijantu blagdana, s povremenim zimskim "upadima". Ipak, atmosfera je dovoljno nestabilna da su iznenađenja uvijek moguća.
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Svjedokinja Obuljen Koržinek: Rekla sam mu neka se to riješi. Trupković: Ministrica je pristala
AFERA GEODEZIJA

Svjedokinja Obuljen Koržinek: Rekla sam mu neka se to riješi. Trupković: Ministrica je pristala

U aferi Geodezija ispitana je i ministrica Nina Obuljen Koržinek koja je u početku branila svog pomoćnika Trupkovića. On joj je, prema porukama koje su pronašli istražitelji, od prvog dana radio iza leđa
FOTO Merz i Plenković prošetali crvenim tepihom: Pogledajte kako su ga dočekali u Berlinu
NABAVA TENKOVA LEOPARDA

FOTO Merz i Plenković prošetali crvenim tepihom: Pogledajte kako su ga dočekali u Berlinu

Posjet je okrunjen potpisivanjem ugovora o nabavi 44 najmodernija njemačka tenka Leopard 2A8
Joca Amsterdam izašao nakon 15 godina zatvora na slobodu
UVAŽILI MU ŽALBU

Joca Amsterdam izašao nakon 15 godina zatvora na slobodu

Sud smatra da je Jocić stekao sve zakonske uvjete za otpust. Prema izvješćima iz zatvora, smatra se da je on ostvario 'maksimalni napredak u tretmanu i ostvarivanju programa postupanja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025