Ovaj fenomen utjecat će na bijeli Božić: SAD prvi na udaru, evo što to znači za Hrvatsku

S približavanjem prosinca, jedno pitanje zaokuplja misli mnogih: hoćemo li ove godine imati bijeli Božić? Prve dugoročne prognoze su stigle i donose prilično zanimljivu sliku. Čini se da će ključnu ulogu u vremenskim prilikama za blagdane odigrati moćni polarni vrtlog, čiji poremećaj već sada najavljuje dinamičnu zimu s potencijalnim iznenađenjima.

Dok se Sjeverna Amerika priprema za prodor polarnog zraka, Europa iščekuje rasplet situacije koja bi mogla donijeti snijeg i u naše krajeve.

Polarni vrtlog se 'lomi' i kroji sudbinu zime

Meteorolozi s velikom pozornošću prate zbivanja u stratosferi, gdje se polarni vrtlog, golemo područje hladnog zraka iznad Sjevernog pola, počeo ponašati neuobičajeno. U tjednima pred Božić očekuje se njegovo cijepanje, pri čemu će se jedan njegov snažniji dio premjestiti iznad Sjeverne Amerike.

Foto: Severe Weather Europe

Ovaj fenomen, kako objašnjavaju stručnjaci s portala Severe Weather Europe, donijet će značajno zahlađenje i snijeg Sjedinjenim Državama i Kanadi. A što to znači za nas? Europa se nalazi "nizvodno" od ovih zbivanja, što znači da će posljedice osjetiti s odmakom. Iako početak prosinca u Europi donosi blago i olujno vrijeme s temperaturama iznad prosjeka, druga polovica mjeseca donosi preokret.

Što čeka Europu: Hladniji istok, kišovit jug

Prognoze za razdoblje oko Božića pokazuju povećanu vjerojatnost za prodore hladnog zraka i snježne oborine, osobito u Skandinaviji, Alpama te dijelovima srednje i istočne Europe. Dok će zapadni dio kontinenta vjerojatno ostati pod utjecajem blažeg atlantskog zraka, središnji i istočni dijelovi imaju veće izglede za "pravu zimu" s temperaturama ispod nule i snijegom u nizinama.

Foto: Severe Weather Europe

Južna Europa, uključujući i Balkan, mogla bi iskusiti obilne kiše i grmljavinu, dok se u planinama očekuje vrlo obilan snijeg. Regije poput Poljske, Češke, Slovačke, ali i dijelova Austrije i Njemačke, stoga imaju povećane šanse za idiličan bijeli Božić.

A Hrvatska? DHMZ najavljuje topliju zimu, ali...

Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda DHMZ, zima 2025./2026. u Hrvatskoj bi u cjelini trebala biti toplija od višegodišnjeg prosjeka. Međutim, to ne isključuje mogućnost kraćih, ali izraženih hladnih prodora koji bi mogli donijeti zimske uvjete, osobito u kontinentalnom dijelu zemlje.

Prosinac bi trebao započeti s temperaturama oko ili malo iznad prosjeka, no signali za drugi dio mjeseca su mješoviti. Neke prognoze sugeriraju da bi upravo tada moglo doći do zahlađenja koje bi se osjetilo i kod nas, povećavajući šanse za snijeg. Ipak, drugi modeli ukazuju na prevladavajuću južinu, što bi donijelo toplije vrijeme, manje magle u unutrašnjosti i obilniju kišu na Jadranu.

Foto: Severe Weather Europe

Šanse za bijeli Božić u hrvatskim nizinama, nažalost, općenito su male zbog trenda sve toplijih zima. Snijeg se za blagdane očekuje uglavnom u gorskim predjelima. Čini se da su ozbiljniji hladni prodori i snijeg vjerojatniji tek nakon Nove godine.

Ukratko, dok će se dobar dio Europe nadati snježnim pahuljama za Božić, Hrvatska će vjerojatno imati blažu varijantu blagdana, s povremenim zimskim "upadima". Ipak, atmosfera je dovoljno nestabilna da su iznenađenja uvijek moguća.

