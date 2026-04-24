DRAMA KOD HRVATSKE KOSTAJNICE

Na muškarca pale klade, morali su ga spašavati helikopterom...

Na muškarca pale klade, morali su ga spašavati helikopterom...
Foto: DVD Hrvatska Kostajnica

Po dolasku na lokaciju, kako navode, suočeni s izrazito zahtjevnim terenom, otežanim transportom i ozbiljnim stanjem unesrećene osobe, voditelj intervencije zatražio je dodatne snage

Putem Centra 112 Sisak zaprimljena je danas u 17:23 sati dojava o teško ozlijeđenoj osobi koja se nalazila na nepristupačnom području, nekoliko kilometara iznad sela Svinica. Na osobu su pale klade u šumi, uslijed čega je zadobila teške ozljede i ostala bez svijesti, piše DVD Hrvatska Kostajnica

Na intervenciju su odmah uputili dvije ekipe. Po dolasku na lokaciju, kako navode, suočeni s izrazito zahtjevnim terenom, otežanim transportom i ozbiljnim stanjem unesrećene osobe, voditelj intervencije zatražio je dodatne snage.

Foto: DVD Hrvatska Kostajnica

Ubrzo su se u akciju uključili i tim hitne medicinske službe iz Hrvatske Kostajnice, kao i vatrogasci iz DVD-a Majur i DVD-a Sunja-Greda Sunja, dok je Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) bila aktivirana i u dolasku. Zajedničkim snagama započet je zahtjevan transport unesrećene osobe kroz teško prohodan teren.

Dodatne poteškoće predstavljali su slaba pokrivenost mobilnim signalom i nedostatak TETRA veze, što je znatno otežalo koordinaciju svih uključenih službi. Unatoč tome, preko zapovjednika DVD-a uspješno su proslijeđene koordinate prema prijavno-dojavnoj jedinici Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije za slijetanje helikoptera hitne medicinske službe.

SUDARILA SE TRI AUTA VIDEO Teška nesreća na Cresu: Vatrogasci rezali lim da spase trudnicu, stigao i helikopter
VIDEO Teška nesreća na Cresu: Vatrogasci rezali lim da spase trudnicu, stigao i helikopter

Na kraju je unesrećenu osobu preuzeo tim helikopterske hitne medicinske službe (HEMS), koji ju je prevezao u Zagreb na daljnje liječenje.

Foto: DVD Hrvatska Kostajnica

U intervenciji je sudjelovalo ukupno 15 vatrogasaca iz tri dobrovoljna vatrogasna društva, tim hitne medicinske službe, posada HEMS-a te pripadnici HGSS-a.

Iz DVD-a Hrvatska Kostajnica zahvalili su svim uključenim službama na brzoj reakciji, iznimnom angažmanu i profesionalnoj suradnji, istaknuvši kako ovakve situacije potvrđuju važnost koordiniranog djelovanja žurnih službi, osobito u zahtjevnim i nepristupačnim uvjetima.

Poznato je kog SAD šalje na pregovore o miru s Iranom; Hegseth nastavio s prijetnjama
IZ MINUTE U MINUTU

Poznato je kog SAD šalje na pregovore o miru s Iranom; Hegseth nastavio s prijetnjama

Američki predsjednik Donald Trump objavio je da su predstavnici Izraela i Libanona na sastanku u Bijeloj kući postigli dogovor o produljenju primirja za još tri tjedna.
'U Hrvatskoj je bilo stroncija u zraku, a on uzrokuje leukemiju'
FELJTON: ČERNOBIL, 6. DIO

'U Hrvatskoj je bilo stroncija u zraku, a on uzrokuje leukemiju'

Kada se vijest o černobilskoj katastrofi pojavila na našim prostorima svi su se pitali koliko je zračenje i nikome nije bilo svejedno. Krak radioaktivnog oblaka išao je prema Hrvatskoj...
Horor u BiH: Brat silovao sestru s poteškoćama u razvoju. Majka je trudnu bacila s balkona...
UŽAS KOD VELIKE KLADUŠE

Horor u BiH: Brat silovao sestru s poteškoćama u razvoju. Majka je trudnu bacila s balkona...

Detalji slučaja su stravični. Navodno je brat silovao svoju sestru s poteškoćama u razvoju, a majka ju je trudnu bacila s balkona...

