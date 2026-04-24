SUDARILA SE TRI AUTA

VIDEO Teška nesreća na Cresu: Vatrogasci rezali lim da spase trudnicu, stigao i helikopter

Piše Bogdan Blotnej,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Teška nesreća na Cresu: Vatrogasci rezali lim da spase trudnicu, stigao i helikopter
Foto: snimio čitatelj 24sata

Kako nam je potvrdila PU primorsko-goranska, sudar je dojavljen u 18.30 sati u mjestu Ustrine između Osora i Beleja na otoku Cresu

Kad smo stigli vidjeli smo da su se sudarila tri automobila. Trudnica je ostala zarobljena u jednom vozilu i rezali smo lim da je izvučemo. Nju je preuzeo liječnički tim helikoptera Hitne pomoći te su odletjeli za KBC Rijeka.

Rekao nam je to Marin Brčić, zapovjednik JVP-a Mali Lošinj čiji su vatrogasci u petak poslijepodne izašli na intervenciju.

Kako nam je potvrdila PU primorsko-goranska, sudar je dojavljen u 18.30 sati u mjestu Ustrine između Osora i Beleja na otoku Cresu. Prema prvim informacijama, osim trudnice, ozlijeđen je još jedan čovjek. Jedno od vozila ima slovenske tablice.

- Očevid je u tijeku - kažu iz policije.

Promet je ondje i dalje zatvoren za sva vozila.

- Zbog prometne nesreće na otoku Cresu prekinut je promet državnom cestom između mjesta Osor i Belej (DC100) - navode iz Hrvatskog autokluba.

Komentari 3
