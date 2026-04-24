Kako nam je potvrdila PU primorsko-goranska, sudar je dojavljen u 18.30 sati u mjestu Ustrine između Osora i Beleja na otoku Cresu
VIDEO Teška nesreća na Cresu: Vatrogasci rezali lim da spase trudnicu, stigao i helikopter
Kad smo stigli vidjeli smo da su se sudarila tri automobila. Trudnica je ostala zarobljena u jednom vozilu i rezali smo lim da je izvučemo. Nju je preuzeo liječnički tim helikoptera Hitne pomoći te su odletjeli za KBC Rijeka.
Rekao nam je to Marin Brčić, zapovjednik JVP-a Mali Lošinj čiji su vatrogasci u petak poslijepodne izašli na intervenciju.
Kako nam je potvrdila PU primorsko-goranska, sudar je dojavljen u 18.30 sati u mjestu Ustrine između Osora i Beleja na otoku Cresu. Prema prvim informacijama, osim trudnice, ozlijeđen je još jedan čovjek. Jedno od vozila ima slovenske tablice.
- Očevid je u tijeku - kažu iz policije.
Promet je ondje i dalje zatvoren za sva vozila.
- Zbog prometne nesreće na otoku Cresu prekinut je promet državnom cestom između mjesta Osor i Belej (DC100) - navode iz Hrvatskog autokluba.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+