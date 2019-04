'Na nas su pucali, a doktor je nosio ranjene preko Velebita'

Doktor Goran Jusup mi je 'krpao' nogu kad sam bio ranjen, nakon što smo izveli napad na Obrovac 1991. godine. Ranjen sam kao zapovjednik izviđačko-diverzantskog voda, kazao nam je Budimir Savarin (38) dragovoljac Domovinskog rata.

Uvijek je bio uredan

- Bio je hrabar. Tad nismo imali lijekova ni anestezije. Čovjek je s nama na leđima nosio mještane Lovinca preko Velebita, pod punom vatrom i raketiranjem aviona. Pri medicinskim intervencijama, ranjenici bi zagrizli drvo omotano krpom i popili pola litre rakije, a on bi čistio gelere i obrađivao rane. Moja noga je sad ok. Doduše, nemam potvrdu o ranjavanju, jer vidite, možda je za nepovjerovati, ali 1991. mi to nisu unijeli u bolnički karton. Vjerojatno smo ga trebali nositi sa sobom po Velebitu - kazao nam je Savarin koji boluje i od PTSP-ja pa nije mogao puno razgovarati o ratnim zbivanjima jer ga je to uzrujavalo.

Potvrdio nam je da je dr. Goran Jusup bio na prvoj crti bojišnice u sklopu 112. brigade, a prije toga u Starigradskoj satniji.

Više se ljudi osjetilo pozvanima stati u obranu liječnika koji nije kriv što je obolio i objasniti da nije uvijek bio takav.

- Bio je uvijek sređen, ušminkan, naočit i kulturan čovjek. Kosu je uvijek držao malo dužom, do uha, ali uvijek je bio uredan. Sjećam ga se kao obiteljskog čovjeka s dvoje djece i suprugom, uslužnog i dobrog liječnika koji ljude nije dijelio po nacionalnosti ili imovinskom statusu. Karton mog punoljetnog sina još uvijek je kod njega. Nije on loš čovjek, nego bolestan, a mislim da se stanje poprilično pogoršalo odlaskom medicinske sestre koja mu je bila oslonac - kazala nam je M.B..

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Teško joj pala higijena

Njezina sumještanka Vedrana Karamarko ispričala nam je i svoje iskustvo s liječnikom koji ovih dana sa svojom "medicinskom sestrom i zaručnicom" okupira medijski prostor u zemlji.

- Imala sam temperaturu oko 40, držalo me tri dana. Roditelji su je uspijevali spustiti do 38.5, ali treći dan im to nikako nije polazilo za rukom. Dr. Goran Jusup bio je naš obiteljski liječnik i nazvali smo ga, jer smo kao i pola grada, imali njegov broj. U bilo koje doba dana i noći on je bio spreman priskočiti u pomoć. Nazvali smo ga izvan njegove smjene, ali nas nije prebacio na dežurnu liječnicu niti na hitnu pomoć nego je u svoje slobodno vrijeme, ostavio komfor svoje kuće i došao u našu da mi da lijek.

- Bila je to neka ampulica čiji sam sadržaj popila. Rekao je mami da, ako mi ne spadne temperatura ubrzo, da ga opet zovemo i da će nam organizirati hitni prijevoz do Zadra. Na sreću, ozdravila sam. Zapamtit ću mu to do kraja života iako je bilo prije 15-ak godina. Možda mi je spasio život, a da i ne znam. Jer, da me preusmjerio bilo gdje drugdje, ne bi napravio ništa protivno struci, ali njemu nije bilo teško doći i hvala mu zbog toga - rekla nam je Obrovčanka Vedrana Karamarko.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Ona je bila pacijentica dr. Jusupa do lani, kad je ipak uzela svoj karton i prešla kod druge liječnice jer joj je teško padala nehigijena. Na društvenoj mreži spočitnula je sugrađanima izrugivanje s liječnikom koji je obolio, jer on nije ni svjestan da ima problem, a sustav je taj koji bi takve slučajeve trebao otkriti i adekvatno riješiti. Uostalom, ima legalan ugovor za rad do kraja mjeseca.

Upravo je to ono što muči ljude ove zemlje, kako je moguće da bolestan čovjek i bolesna žena koja uz to nije ni medicinska sestra, protuzakonito rade tako odgovoran posao pet mjeseci?

Jer, liječnik mora imati medicinsku sestru na puno radno vrijeme po zakonu, a zadnja prava medicinska sestra koju je imao, dala je otkaz još lani, polovicom studenog.

HZZO je bio u nadzoru dva puta te su mu raskinuli ugovor krajem mjeseca, a do tada legalno liječi ljude.

Ministarstvo zdravstva je priopćilo da će dodatno uputiti i zdravstvenu inspekciju s ciljem utvrđivanja svih okolnosti ovog slučaja te da će nakon prikupljanja svih podataka i utvrđivanja stanja poduzeti mjere iz svoje nadležnosti.



