Na paket Bačićevih zakona podijeli oko 300 amandmana, morali mijenjati dnevni red

Zbog toga je predsjednik Sabora Gordan Jandroković morao izmijeniti dnevni red sutrašnje sjednice. "Izmijenit ćemo sutrašnji dan s obzirom da ima jako puno amandmana pa ćemo u dogovoru s predlagateljima dva zakona koje smo trebali raspraviti sutra, raspraviti na idućoj prvoj sjednici nakon Nove godine, a sutra ćemo cijeli dan posvetiti amandmanima", kazao je Jandroković.

Otkrio je da ih je na ovotjedne raspravljene točke podneseno čak 309 te procjenjuje da će sutrašnja rasprava o njima trajati cijeli dan, najvjerojatnije 10-ak sati. Glasanje ostaje za ponedjeljak 15. prosinca.

Pregledom amandmana vidljivo je kako su gotovo svi podneseni na paket građevinsko-prostornih zakona koje predlaže ministar graditeljstva Branko Bačić, od čega najviše na Zakon o prostornom uređenju. SDP ih je na taj Zakon podnio 250 koji svi, stavak po stavak, glase "briše se", što bi značilo brisanje svih članaka, odnosno cijelog Zakona.

Možemo! nije podnio niti jedan amandman niti na jedan od ova tri zakona jer smatraju, kažu za Hinu, da su "nepopravljivi" pa će uputiti zaključak da se povuku iz procedure.

Nezavisna Marija Selak Raspudić na Zakon o prostornom uređenju podnijela ih je 14, a Klub IDS-a pet. Na isti zakon su amandmane podnijeli i vladajući - Predrag Štromar (HNS) tri, a HDZ 11.

HDZ je jedan amandman podnio i na Zakon o gradnji, na koji su iz oporbe podnesena tri i to samo zastupnika Dubravka Bilića (NPS). Dva su amandmana Odbora za zakonodavstvo, čiji je jedan amandman jedini podnesen na Zakon o energetskoj učinkovitosti u zgradarstvu.

Zastupnici su jučer o ova tri zakona raspravljali cijeli dan - jutros do 1 iza ponoći, prilikom čega je oporba ustrajala u stavu da ih treba povući iz procedure ili makar uputiti u treće čitanje, pogotovo Zakon o prostornom uređenju kojeg su prozvali "Zakonom o prostornoj devastaciji" i "privatizacijom 2.0", dok su vladajući te teze odbacivali i isticali kako za povlačenjem nema potrebe jer su zakoni kvalitetni i dižu letvicu očuvanja prostora.

Sabor je sutra trebao raspraviti konačni prijedlog Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata te zakona o provedbi odnosno stavljanju izvan snage nekoliko uredbi Europskog parlamenta, no to će onda pričekati do iza 15. siječnja iduće godine, obzirom da zastupnici u ponedjeljak 15. prosinca odlaze na jednomjesečnu stanku.