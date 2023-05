Na području Like vodostaji u opadanju, osim rijeke na Selištu

Na području Like vodostaji su u opadanju osim vodostaja rijeke Like na Selištu, koji u četvrtak u 8 sati iznosi +488,12 mnm, no dotok rijeke Like je u laganom opadanju, doznaje Hina iz ispostave Hrvatskih voda za Ličko-senjsku županiju.

Prema Lipovom polju se prelijeva 355 metara kubičnih vode u sekundi (m3/s). Na području Kosinja poplavljene su ceste prema Bakovcu i Sušnju, rekla je Lidija Pernar iz županijske ispostave Hrvatskih voda.

Do plavljenja Kosinjskog mosta nedostaje još oko 4 metra. Porast vodostaja na Selištu je oko 8 cm/sat.

Na Gospićkom području svi vodostaji su u opadanju, sve su prometnice prohodne osim jedne lokalne prometnice u Smiljanu zbog izlijevanja Bogdanice.

Na području Otočca tijekom noći došlo je do stagnacije i laganog pada vodostaja Gacke i pritoka.

Na Lovinačkom području vodostaji su u značajnom opadanju, voda se povlači u korito, prometnice su prohodne.

Nakon što je u utorak palo čak 60 litara kiše po četvornom metru na gospićkom području jučer je palo oko 17 litara. Trenutno nema novih oborina i po vremenskoj prognozi tijekom dana se ne očekuju značajnije količine novih oborina.

