Na pomolu ekstremna promjena vremena u Hrvatskoj: Najavili snijeg, evo gdje i kad se očekuje

Pred Hrvatskom je velika promjena vremena! Još koji dan će ljubitelji toplijeg vremena moći uživati u višim temperaturama, a onda stiže naglo zahlađenje, očekuju se i snježne padaline... U nekim dijelovima Hrvatske temperature će pasti i za 15-ak stupnjeva.

- Djelomice sunčano, osobito na moru vjetrovito te iznadprosječno toplo. Oblačnije i uz kišu u Gorskom kotaru i na sjevernom Jadranu. Lokalno je moguća obilnija oborina, a u noći na ponedjeljak izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Puhat će umjeren jugozapadni vjetar, u gorju i jak. Na Jadranu umjereno i jako jugo i južni vjetar, krajem dana i olujni. Najniža temperatura zraka od 2 do 6, na Jadranu, središnjim krajevima i Gorskom kotaru od 10 do 15 °C. Najviša uglavnom između 16 i 21 °C - stoji u prognozi DHMZ-a za nedjelju, 16. studenog.

Foto: DHMZ

A nakon nedjelje, kreće 'preokret'!

- U ponedjeljak promjenljivo i kišovito, ponegdje uz obilnu oborinu i grmljavinu. Nevremena lokalno u ponedjeljak može biti uglavnom na sjevernom Jadranu, a u utorak u Dalmaciji. U utorak postupno smirivanje sa zapada uz nagli pad temperature pa u višem gorju valja računati na snijeg. U noći na srijedu i u srijedu razvedravanje. Umjeren i jak jugozapadni vjetar, na udare ponegdje i olujan će u ponedjeljak navečer okretati na sjeverac i sjeveroistočnjak te postupno slabiti. Na moru jako i olujno jugo, početkom tjedna, najprije na sjeveru okreće na jugozapadnjak te malo oslabi. U utorak će prolazno zapuhati jaka i olujna bura, na udare uglavnom podno Velebita i orkanska, koja će već u srijedu sredinom dana okrenuti na slab do umjeren sjeverozapadnjak. Prema sredini tjedna sve hladnije - stoji u prognozi DHMZ-a...

Foto: DHMZ

Snijeg najavljuju i s Istrameta...

- U noći na utorak naglo će zapuhati jaka bura s olujnim udarima i oštrim padom temperature zraka. Na Učki i Ćićariji kiša će okrenuti na snijeg, a snijeg će obilniji biti u Gorskom kotaru gdje je izgledno i stvaranje značajnijeg pokrivača. Ne krećite na put u utorak bez zimske opreme! Temperature zraka oštro će se sniziti na prave zimske vrijednosti, a osjećaju hladnog vremena doprinositi će bura. Prije nove promjene koja vjerojatno stiže krajem tjedna, očekuje nas izraženiji jutarnji mraz u unutrašnjosti Istre.

