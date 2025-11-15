Obavijesti

STIŽE ZIMA

Iskoristite vikend! Temperature će naglo pasti, čeka nas i snijeg

Piše Iva Tomas,
Platak: Prvi ovosezonski snijeg pao na Platku | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Temperature će biti iznadprosječno visoke za studeni. Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se od 15 do čak 20 °C, a u Zagrebu se očekuje oko 20 °C, dok će na Sljemenu biti između 12 i 14 °C

Subota će u Hrvatskoj biti djelomice sunčana uz promjenjivu naoblaku, južinu, a ujutro rijetku maglu. Na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru bit će oblačnije, a ponegdje se može očekivati i malo kiše.

- U subotu u istočnoj Hrvatskoj u početku mjestimice magla, osobito u Posavini i Srijemu, potom djelomice sunčano. Vjetar slab, ponegdje i umjeren jugozapadni, uglavnom popodne, pri čemu će najviša temperatura biti oko 18 °C - rekao je Tomislav Kozarić za HRT.

Vjetar će biti umjeren jugozapadni, u gorju povremeno i jak s mogućim olujnim udarima, dok će na Jadranu prevladavati južni vjetar i jugo. Nestabilno vrijeme zbog vjetra moguće je osobito u planinskim dijelovima i na obali.

Temperature će biti iznadprosječno visoke za sredinu studenoga. Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se od 15 do čak 20 °C, a u Zagrebu se očekuje oko 20 °C, dok će na Sljemenu biti nešto svježije, između 12 i 14 °C. Unatoč povremenim oborinama i magli, većinu zemlje očekuje ugodno toplo vrijeme za ovo doba godine, no svakako budite oprezni zbog jakog vjetra i smanjene vidljivosti u jutarnjim satima. 

Kišovitije, hladnije i snijeg nakon ponedjeljka

- U nedjelju na kopnu vrijeme podjednako subotnjem, a u sljedećem tjednu zamjetno drukčije - promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, u ponedjeljak moguće i grmljavinom, te u gorskim predjelima lokalno obilnijom oborinom. U utorak uz znatno zahladnjenje u višem gorju susnježica i snijeg. Vjetar slab i umjeren, u ponedjeljak i jak jugozapadni, u okretanju na sjeveroistočni i sjeverozapadni.

Na Jadranu promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, u nedjelju uglavnom na sjevernom dijetu, zatim i južnije. Osobito je u utorak vrlo velika vjerojatnost pljuskova, grmljavine te ponegdje obilnije kiša. Umjereno i jako, lokalno i vrlo jako jugo u okretanju na južni i jugozapadni vjetar, a u utorak će zapuhati bura, uz pad temperature, prognozirao je Kozarić.

