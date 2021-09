Upravo na današnji dan, prije osam godina, u Vukovaru su se dogodili sveopći neredi nastali razbijanjem, preko noći postavljenih, ćirilićnih ploča po javnim ustanovama. Prosvjedi branitelja i Vukovaraca eskalirali su toliko da je na teren poslan velik broj specijalne policije, prijetilo se i vojskom, a sve je rezultiralo smrću branitelja Darka Pajčića i sa više od 35 prijava zbog remećenja javnog reda i mira.

Ivan Penava, gradonačelnik Vukovara, izabrao je upravo ovaj dan kako bi naglasio probleme vezane sa skorašnji popis stanovnika, jer je onaj proveden 2011. godine upravo bio razlog zbog kojega su navedeni neredi i nastali.

Naime, Penava tvrdi kako je posljednjim popisom 'dodano' nekoliko tisuća nepostojećih Srba u Vukovar, čime je ova manjina ostvarila mnoga prava, pa tako i ono na dvojezičnost te zastupljenost u javnim službama.

- Zakonska regulativa se, po pitanju popisa stanovništva, nije ni u jednoj važnijoj značajki izmijenila u odnosu na 2011. Taj popis bio je apsolutno netočan što se tiče Vukovara. Žalosno je da se grad u kojega se zaklinjemo, koji je mjesto posebnog pijeteta, izložilo neredima, stresu, suzama, samo zato što se određena interesna skupina, a to je SDSS i tada SDP, danas HDZ, igraju sudbinama građana i države zbog svojih interesa. Sve je uzrokovalo do našeg dubokog nepovjerenja u provođenje ovog popisa koji bi trebao biti puko tehničko i statističko pitanje. Ne bi smjelo uopće igrati ulogu tko vas popisuje, koje je nacionalnosti, koliko ima godina i odakle je ali politika i to odrađuje kako njoj odgovara.

Jučer je građanska inicijativa Vukovara također izrekla svoje sumnje vezane za taj problem - kazao je Penava ističući kako je po zadnjem popisu Vukovaraca 28 tisuća, a svi pokazatelji javnih službi koji vode računa o naplatama kućanskih režija po osobi, procjenjuju kako u Vukovaru živi oko 20 tisuća ljudi.

'Srpska manjina u gradu traži prava koja ne bi trebala biti ostvarena'

Prema udjelima u vrtićima i školama djece koja idu po srpskom programu procjenjuje se kako u Vukovaru živi oko 18 posto Srba.

Potrebno je 33 posto kako bi oni ostvarivali svoja prava na dvojezičnost i ostala koja traže. Zadnji popis je pokazao da ih je u Vukovaru gotovo duplo, dakle oko 60-tak posto što u gradu Vukovaru nisu niti mogu prihvatiti kao realno i zbog toga se Penava velikim dijelom i rastao od HDZ-a, stranke kojoj je do izbora pripadao.

- Zbog tog je popisa došlo do toga da srpska manjina u gradu traži prava koja ne bi trebala biti ostvarena. Mi ta prava ne osporavamo, ali tražimo točan popis. MUP i Ured državne uprave iznijeli su podatak 2017. godine kako prvi razred u osnovnim školama u Vukovaru mora upisati 320 djece, to su rekle njihove baze podataka. Prvi razred tada upisalo je 240 djece. I nitko se ne pita gdje je tih 40 posto koji nedostaju? Zašto se ne pita? Zato što političari gore sve znaju, imaju jasan interes, svoje 'dilove' na razini uličnih i mafijaških sporazuma. Igraju se sa sudbinama ljudi na žalost i u mjestu od posebnog državnog pijeteta - kaže Penava.

Ivana Mujkić, potpredsjednica stranke Nezavisna lista Ivana Penave istaknula je kako bi državi trebalo biti bitno znati koliko nas zapravo živi u njoj.

- Zapravo molimo sve aktere državnih službi koji se bave popisom da ga ove godine odrade kako treba, transparentno i realno, kako bi grad Vukovar dobio realan popis ljudi, a da bismo dobili zasluženi mir i suživot s manjinama. Molimo da se popis ne politizira iako već vidimo da je određena stranka odavno od njega počela raditi kampanju jer su i sami rekli kako je to za njih jako bitan projekt. Takav odnos prema popisu stanovništva u Vukovaru nama ne donosi ništa dobro - rekla je Mujkić.

Nakon prošlog popisa prijavljen je čitav niz nepravilnosti u Vukovaru. Na popisu su se našle adrese koje ne postoje, na nekim adresama gdje uopće nema kuće na popisu se nalazilo 20 ljudi, na popisu su se našli ljudi koji su preminuli i slično. Sve je to prijavljeno ali kontrolni popis nikada nije objavljen.

- Ako nisu ispoštovana naša prava da znamo točan broj ljudu koji ovdje živi, ako nije ispoštovano naše pravo da se kazni popisivač koji je upisao 20 ljudi na adresi u kojoj nitko ne živi, onda ne možete očekivati da sa oduševljenjem prihvatimo prava proizašla iz popisa koji je očigledno netočan - zaključila je Mujkić dodajući kako nitko ne želi da se ponovi sve ono što se dogodilo prije osam godina.