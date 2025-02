Na red je stigla i Europa. Trump najavio uvođenje carine za robu iz EU. 'Dosta je bilo nepravde!'

Američki predsjednik Donald Trump najavio je da uvodi carine od 25 posto na uvoz robe iz Kanade, Meksika te 10 posto na kineske proizvode. Ta odluka primjenjivat će se od utorka. Europa je, kako se čini, sljedeća. Carine na robu iz EU-a koja se uvozi u SAD dogodit će se "prilično brzo", kaže Trump.

- Europa je iskoristila Sjedinjene Američke Države. Ne uzimaju naše automobile, ne uzimaju naše poljoprivredne proizvode. Ne uzimaju gotovo ništa, a mi uzimamo sve, od milijuna automobila, ogromnih količina hrane i poljoprivrednih proizvoda - rekao je američki predsjednik.

Na pitanje BBC-ja postoji li vremenski okvir za objavu carina EU-a, Trump je rekao da će biti "vrlo brzo".

- Sjedinjene Države opljačkale su gotovo sve zemlje svijeta. Imamo trgovinske deficite s gotovo svakom zemljom - ne sa svakom zemljom - ali gotovo sa svakom, i mi ćemo to promijeniti. Dosta je bilo nepravde - ustvrdio je Trump.

Zbog Trumpove odluke o uvođenju carina dogodio se i oštar pad dionica na tržištu. Sve tri zemlje su odmah najavile protumjere, pa se ulagači plaše trgovinskog rata. Meksička predsjednica Claudia Sheinbaum naredila je uvođenje carina kao odgovor na američku odluku da uvede 25 posto carina na dobra koja dolaze iz Meksika, u jeku izbijanja trgovinskog rata između dvije susjedne zemlje.

Sheinbaum je rekla da je njezina vlada tražila dijalog a ne sukob sa svojim najvažnijim trgovinskim partnerima na sjeveru, no da je Meksiko bio primoran odgovoriti na isti način.

- Naredila sam svome ministru gospodarstva da uvede plan B na kojemu radimo, a koji uključuje carinske i necarinske mjere u sklopu obrane meksičkih interesa - objavila je Sheinbaum, iako nije rekla koju američku robu njezina vlada namjerava cariniti.

Više nećemo biti 'Glupa zemlja', napisao je to Trump, braneći svoju kontroverznu odluku. Aludirajući na to da bi taj potez mogao dovesti do viših cijena za potrošače u SAD-u, napisao je: "Hoće li biti ponešto bolno? Da, možda (a možda ne)".

- No učinit ćemo Ameriku ponovno sjajnom, i bit će vrijedno cijene koja mora biti plaćena. Ovo će biti zlatno doba Amerike - dodao je.