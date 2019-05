'Na šanku je uvijek bilo živo, a svirali smo čak i Ivici Račanu'

Opasno po život, ulazak na vlastitu odgovornost, piše na ulazu u bivšu partijsku političku školu smještenu na brežuljku kumrovečkog naselja Kladnik. Sa stropova vise grede i sablasno se ljuljaju na vjetru. Početkom sljedeće godine sve bi se to trebalo promijeniti.

Tad bi, naime, trebali početi radovi na obnovi škole, koja će postati meka kongresnog turizma i u koju će dolaziti poslovni ljudi iz cijelog svijeta, potvrdio nam je Robert Šplajt, načelnik općine Kumrovec. A sve to zahvaljujući kineskoj tvrtki Zhogya Nekretnine, iza koje stoji poduzetnica Jiang Yu. Zadnji put kad je obišla Hotel Zagorje, njezina je pratnja fotografirala svaki kutak unutar 12.000 četvornih metara raspadnute zgrade, koja je otvorena 1981. godine, a za koju su ponudili 14,095.400 kuna.

Foto: Nikol Zagorac/24sata

- Kinezi su vrlo znatiželjan narod i vole sve fotografirati. Jiang Yu bila je fascinirana ovim objektom i sve je zabilježila na svojim fotografijama, koje je odnijela u Kinu kao lijepu uspomenu - rekao nam je Šplajt.

Dodaje da se cijeli proces prodaje hotela “zavrtio” nakon njegova posjeta Pekingu u studenom prošle godine.

Mještani Kladnika koji žive uz Političku školu zadovoljni su.

- Napokon će starudija koja je bila osuđena na propadanje dobiti nov, dostojanstven izgled - rekli su nam.

Foto: Nikol Zagorac/24sata

Pomno prate sve vezano uz školu i drago im je da su je Kinezi kupili te su se tome i nadali još otkad su počele glasine da su zainteresirani.

- To nam puno znači i zato smo su uvjereni da će s novim izgledom Hotela Zagorje još vise procvjetati turizam, a onda će cijeli Kumrovec od toga profitirati - optimistični su Kumrovčani.

Pekinški memorandum

Načelnik Šplajt je u studenom prošle godine u Pekingu potpisao memorandum o razumijevanju putem kojega je dogovoreno i kinesko ulaganje u Općinu Kumrovec. Provjerili smo i što je svojim fotoaparatom imala priliku zabilježiti poduzetnica Yu.

U pratnji Milana Kladničkog (59), koji je od 1990. do 2000. godine radio u Hotelu Zagorje kao voditelj ugostiteljstva, ušli smo kroz stražnji ulaz, staklena vrata kroz koja je nekad ulazilo osoblje. Za Milana kao da je vrijeme stalo. Sjeća se svakog, pa i najmanjeg detalja vezanog uz izgled i funkcioniranje nekoć škole za političare, a potom hotela za izbjeglice. Ulazimo gacajući prvo kroz lokvu vode na ulazu, a potom gazimo po tepihu od mahovine, preko kojeg dolazimo u predvorje.

Foto: Nikol Zagorac/24sata

- S desne je strane bila recepcija, a potom su malo dalje bili separei sa stolovima i šank. Svi su se uvijek zadržavali tu na ulazu, bilo je vrlo živo – govori Kladnički i pokazuje hrpu trulih dasaka na mjestu nekadašnje recepcije te šank obrastao u korov, oko kojega još stoje uredno složeni barski stolci. Tu je i dvorana koja je, prema njegovim riječima, mogla primiti do 1000 ljudi. U njoj je školska ploča na zidu, a natpisi išarani kredom stari su, sudeći prema datumima, i po 20 godina. U suterenu obilazimo restoran na tri etaže.

Stide se da su bili u šoku

- Trebali ste vidjeti tu kuhinju. Bila je nevjerojatno moderna za ono vrijeme. Pogledajte samo na što sad to nalikuje – sjetno će Milan. Osim što je boravio tamo dok su bili izbjeglice, imao je priliku dolaziti i u vrijeme političke škole. Naime, Milan je svirao gitaru u bendu Lepi cajti, a škola je imala glazbene večeri, pa je Milanov bend tamo bio čest gost kako bi opustio goste škole u njihovo slobodno vrijeme. Jedini političar kojeg pamti iz onog vremena je Ivica Račan, koji je bio i jedan od direktora Političke škole u Kumrovcu.

Dobar dio hrvatske političke vrhuške odlazio je u Kumrovec na edukacije, ali mnogi će to prešutjeti. Među predavačima su bili i filozof svjetskoga glasa Slavoj Žižek, ali i jugoslavenska vrhuška od Dolanca do Gligorova. Danas i država i polaznici peru ruke od svoje povijesti.

Foto: Nikol Zagorac/24sata

Škola je s radom prestala u srpnju 1990., a u ovoj zgradi sedam generacija polaznika prošlo je kroz nju. Milan nam pokazuje nekadašnje glavne urede ljudi koji su vodili objekt. Kroz slabu svjetlost koja se probija preko potrganih žaluzina, nazire se paprat, koja je izrasla u svakom uredu. Tu je i sportska dvorana za rekreaciju polaznika škole, potom velika reprezentativna dvorana, u kojoj je vodstvo škole imalo kolegije. Zavojitim stubištem penjemo se na sva tri kata hotela na kojima su sobe. Ima ih 145. Na jednim od vrata sobe piše “Zoran Maltašić”. Milan se dobro sjeća glave obitelji Maltašić, izbjeglica koje su ovdje boravile kao i svi ostali, od 1992. godine do 2000. S mnogima se bivši voditelj ugostiteljstva i danas čuje preko društvenih mreža.

- Kad su zatvorili ovaj hotel 2000. godine, bio sam uvjeren da će ga za dvije-tri godine opet staviti u funkciju, ali to se, nažalost, nikad nije ostvarilo. Nadam se da ću ipak doživjeti preporod ove zgrade – rekao nam je Milan.

'Dolazit će iz cijelog svijeta'

To je i jedna od najvećih želja načelnika Šplajta. U ruševnoj prostoriji koja je nekoć bila knjižnica objašnjava nam kako je nakon prodaje škole ostala još samo formalnost, odnosno odluka još mora otići na Vladu i Državno odvjetništvo, koji je moraju odobriti.

- Uvjeren sam da tu neće biti nikakvih prepreka i da će za mjesec dana doći do primopredaje. Projekti, ne samo za školu nego i za cijelo ovo područje, već se rade. Sve bi trebalo biti gotovo za dvije i pol godine. Neće to više imati političku konotaciju kao nekad, bit će to više mjesto na kojem će se sastajati poslovni ljudi i izmjenjivati ideje te će se okupljati turisti i gospodarstvenici iz cijelog svijeta – rekao je Šplajt.

Foto: Nikol Zagorac/24sata

Zgrada će, dodaje, izvana izgledati jednako kao nekad.

- Ona je već onda rađena moderno te je i danas statički čvrsta poput atomskog skloništa. Zbog toga ćemo i zadržati njen vanjski i djelomično unutarnji izgled, a mijenjat ćemo krovište, stolariju i dijelove unutrašnjosti. Sve će to koštati 200 milijuna kuna. Zaposlit ćemo mnoge naše ljude, oko 200 njih. Navale Kineza neće biti, za to se nitko ne mora bojati – otkrio je načelnik.

Predaja za mjesec dana?

Zadovoljan je i krapinsko-zagorski župan Željko Kolar. Ističe da će županija dati maksimalnu podršku kineskim investitorima.

- Županija stoji i Općini Kumrovec na raspolaganju. Ujedno bih želio zahvaliti i Ministarstvu državne imovine, koje je raspisalo natječaj, te načelniku općine Kumrovec Robertu Šplajtu, koji je također bio aktivan u pronalaženju investitora - rekao je župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar. Procedura primopredaje nekretnine, dodaje, trebala bi trajati oko mjesec dana. Prvo Vlada mora dati zeleno svjetlo, a potom i druge nadležne institucije.

Foto: Nikol Zagorac/24sata

Podsjetimo, kineska poduzetnica Jiang Yu prije mjesec dana posjetila je Kumrovec i još tad svojim dolaskom potvrdila nagađanja da je ozbiljan kupac zgrade bivše Političke škole. Tad je izjavila kako joj je ovo treći posjet Kumrovcu, ali da je “nakon svakog posjeta prepuna emocija”.

- Mislim da ovo mjesto ima potencijala za razvoj turizma, prije svega kulturnoga - kazala je tad kineska poduzetnica Yu