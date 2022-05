Na skandaloznu fotku reagirao i županijski odjel za obrazovanje: 'Šokirani smo činom učenika'

Na jučerašnjem sastanku roditelja, učenika i razrednice završnog razreda CNC operatera Industrijsko-obrtničke škole u Slavonskom Brodu, koji su izazvali zgražanje u javnosti zbog skandalozne fotografije na kojoj se učenici vide u društvu razrednice uz neprimjereni pozdrav, svi su rekli da su učenici sami osmislili odjeću i vodili računa o tome da nikoga ne povrijede. Rekao je to jučer Luka Mladinović, ravnatelj škole.

"Neprimjereni" pozdrav bilo je, podsjetimo, podizanje ruke u nacistički pozdrav, odjeća su bile crne majice sa sugestivnim natpisom "Za maturu spremni", a razrednica je fotografiju sama objavila te se poslije pravdala kako u svemu ne vidi ništa loše. Osim što je novinare pitala "zašto je problem što sam domoljub?", ustanovila je i kako njezini učenici, sad već i punoljetni, ne znaju što znači ustaštvo.

- Prema našem kodeksu ponašanja, odradit ćemo sve što bude trebalo prema našoj djelatnici, naravno kad sagledamo sve izjave. Profesorica je iskazala žaljenje što je do toga došlo, rekla je da je to bilo nesmotreno, dok roditelji nisu vidjeli ništa sporno. Učenici su najviše zakinuti, oni su u stresu. Kolegica pedagoginja i socijalna psihologinja će još sa svakim pojedinačno razgovarati - isticao je ravnatelj, koji kaže da ne razmišlja o ostavci jer ne vidi svoju odgovornost u ovom slučaju, ako netko drugi ne odluči drugačije, te i dalje osuđuje to što se dogodilo.

Inače, učenici u "stresu" su nakon sastanka novinarima dobacivali najrazličitije uvrede, a bilo je i pljuvanja. Njihovi roditelji nisu promijenili stav da na fotografiji nema ničeg spornog, kao ni mišljenje da su za sve krivi novinari.

PU brodsko-posavska izvijestila je kako u suradnji s Općinskim državnim odvjetništvom i dalje radi izvide.

- Za nas kao osnivače i za mene osobno kao resornu pročelnicu šok i nevjerica. Brodsko-posavska županija u svim svojim aktivnostima promiče jednakost i međusobno uvažavanje. Ovaj incident oštro osuđujemo. Ograđujemo se i od privatnih stavova i opredjeljenja pojedinaca. Žao nam je i što se ova proslava mature, prva nakon epidemije, našla u drugom planu - rekla je Anica Vukašinović, pročelnica županijskog Upravnog odjela za obrazovanje.

Iz nadležnog Ministarstva su nam potvrdili kako je zatraženo od ravnatelja da izvijesti o poduzetim mjerama.

- Najoštrije osuđujemo navedeni slučaj, a Ministarstvo će nakon očitovanja škole poduzeti korake iz svoje nadležnosti. Uvjereni smo da će i druge nadležne službe i institucije napraviti isto. Naime, u hrvatskom pravnom sustavu poticanje na nasilje i mržnju kažnjava se po nekoliko zakona - poručuju iz Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Najčitaniji članci