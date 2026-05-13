Na Sljemenu 7 cm snijega! Evo prognoze vremena do vikenda

U četvrtak će biti postupan porast naoblake s jugozapada, tijekom prijepodneva u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj još pretežno sunčano. Na sjevernom Jadranu već je ujutro ponegdje moguća kiša

Nakon niskih temperatura u utorak, olujnog nevremena, kiše i snijega koji je poharao dio Hrvatske, u srijedu Hrvatsku očekuje djelomice sunčano vrijeme, ali s nekoliko zanimljivih vremenskih obrata tijekom dana. Danas je na Sljemenu 7 centimetara snijega, a na Zavižanu 3. Na jugu zemlje u drugom dijelu dana može pasti malo kiše, dok će u unutrašnjosti jutro obilježiti lokalna magla. Vjetar će biti većinom slab, na sjeveru zemlje povremeno umjeren jugozapadni. Na Jadranu će jutro donijeti mjestimice umjerenu buru, a podno Velebita lokalno i jaku. Tijekom dana vjetar će okretati na jugozapadni i sjeverozapadni, što će dodatno osvježiti obalu.

Temperature će biti ugodne i proljetne - najviša dnevna temperatura zraka u većini krajeva kretat će se između 15 i 20°C. Primjerice, u Zagrebu će najviša dnevna temperatura dosegnuti oko 18°C, a dan će biti djelomice sunčan uz mogućnost jutarnje magle i večernjeg razvedravanja. Bez obzira gdje se nalazite u Hrvatskoj, očekuje vas pretežno stabilno vrijeme, ali pripazite na mogućnost prolazne kiše na jugu i magle u unutrašnjosti. Pratite lokalne vremenske prognoze za najnovije informacije i uživajte u svježem svibanjskom danu!

U četvrtak će biti postupan porast naoblake s jugozapada, tijekom prijepodneva u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj još pretežno sunčano. Na sjevernom Jadranu već je ujutro ponegdje moguća kiša, poslijepodne su vjerojatniji pljuskovi s grmljavinom kojih će lokalno biti i u unutrašnjosti, a potkraj dana i drugdje na Jadranu. Vjetar će biti slab do umjeren južni i jugozapadni, na istoku i jugoistočni. Na Jadranu umjereno jugo i južni vjetar, uglavnom na sjevernom dijelu i jaki, krajem dana i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 1 do 6, na Jadranu od 9 do 14 °C, dok je najviša dnevna većinom između 16 i 21°, piše DHMZ.

U petak se očekuje ponešto pljuskova, uglavnom rano ujutro. Bir će djelomice sunčano uz promjenljivu i umjerenu naoblaku. U unutrašnjosti zemlje početkom dana lokalno je moguća kratkotrajna magla, a u gorskoj Hrvatskoj slab mraz. U kopnenoj Hrvatskoj vjetar će biti većinom slab. Na Jadranu će tijekom jutra puhati umjerena bura, a u nastavku dana sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnje temperature zraka na kopnu od -1 do 4 °C, na moru između 7 i 14 °C, na krajnjem jugu do 16 °C, a najviše dnevne u unutrašnjosti zemlje između 15 i 19 °C, dok će na obali i otocima biti od 18 do 22 °C.

U subotu se u Hrvatskoj očekuje promjenjivo do pretežno oblačno vrijeme, uz česte pljuskove i moguću grmljavinu. Temperature će biti u blagom padu, a vjetar će na Jadranu biti umjeren do jak. U unutrašnjosti će biti promjenjivo i nestabilno. Ujutro je lokalno moguća magla, a tijekom dana očekuje se umjerena naoblaka s mogućim pljuskovima. Temperature zraka većinom između 10 °C i 18 °C. Na Jadranu djelomično sunčano, ali uz promjenjivu naoblaku, posebno u drugom dijelu dana. Mjestimice su mogući pljuskovi s grmljavinom. Ujutro umjerena bura, podno Velebita lokalno i jaka, a poslijepodne umjeren jugozapadnjak i jugo. Najniža jutarnja temperatura od 8 do 13 °C na moru, u unutrašnjosti od 2 do 7 °C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 15 i 20 °C.

