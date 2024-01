Na Sljemenu je pao snijeg, po kopnenoj Hrvatskoj padaju temperature: Stižu kiša i magla

Zadnjih nekoliko dana stanovnici Zagreba, ali i ostatka Hrvatske, uživali su u sunčanom vremenu i iznimno visokom temperaturama za ovo doba godine.

No prvi dan 2024. godine donio je promjenu. Tako se Sljeme zabijelilo! Snježni pokrivač nije velik, tek oko dva centimetra.

Temperatura u hrvatskoj metropoli danas ne bi trebala prelaziti devet stupnjeva Celzijevih, što je i dalje toplo za siječanj, ali ipak osjetno hladnije nego prethodnih dana.

- Umjereno do pretežno oblačno uz postupan prestanak oborine, osim na jugu zemlje gdje je moguća i grmljavina. Vjetar uglavnom slab, na istoku umjeren do jak sjeverozapadni, lokalno prolazno s olujnim udarima. Na Jadranu većinom umjereno jugo u okretanju na sjeverozapadnjak i slabljenju. Temperatura zraka u unutrašnjosti većinom između 5 i 10, na Jadranu od 11 do 16 °C, navečer osjetno hladnije - stoji u prognozi DHMZ-a za danas.

U osječkoj, gospićkoj i riječkoj regiji je za jutarnje sate ponedjeljka bio oglašen i žuti meteoalarm zbog vjetra.

A evo kakvo nas vrijeme očekuje u utorak:

- Djelomice sunčano, ponegdje više oblaka, još ujutro na krajnjem jugu kiša, a u unutrašnjosti ponegdje magla. Poslijepodne naoblačenje sa zapada, na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj mjestimice s kišom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, prema večeri lokalno i jak, u višem gorju na udare olujan. Uz dalmatinsku obalu sjeverozapadnjak, a navečer će zapuhati jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka od -1 do 4, duž obale i na otocima između 5 i 10 °C. Najviša dnevna od 8 do 12, na Jadranu i do 15 °C - javlja DHMZ.

Za utorak je na snazi žuto upozorenje za gospićku regiju zbog udara vjetra.

