Na Sljemenu pada snijeg...

Sljeme je jutros zabijelio snijeg. Idilične fotografije sa Sljemena na svom Facebooku objavila je Župa Sljeme.

Trenutna temperatura zraka na Sljemenu je -2 stupnja, a tijekom dana bi mogla rasti do 4 stupnja. Podaci sa Zavižana pokazuju da je tamo 14 centimetara snijega.

DHMZ javlja da je ujutro u unutrašnjosti mjestimice moguća magla. Vjetar na kopnu većinom slab, na Jadranu umjereno jugo u jačanju prema kraju dana, a ujutro još ponegdje bura, podno Velebita i jaka.

U Gorskoj Hrvatskoj prevladavat će oblačno vrijeme uz malo kiše, a u višim predjelima moguća je susnježica i snijeg. Vjetar uglavnom slab. Najviša dnevna temperatura od 5 do 9°C.

U Istri će tijekom dana prevladavati promjenjivo oblačno vrijeme uz mjestimice slabu kišu. Također, moguće je da će u višim predjelima pasti malo snijega. Ujutro će puhati slaba do umjerena bura, zatim istočni vjetar, a krajem dana jugo koje će u noći jačati. More malo, krajem dana ponegdje umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će uglavnom od 6 do 9°C, u unutrašnjosti Istre od 3 do 5°C, a najviša dnevna od 11 do 14°C.

U Dalmaciji će biti djelomice sunčano uz povremenu naoblaku. Ponegdje je moguće i malo kiše, a puhat će umjereno jugo koje će jačati prema večeri. Najviša dnevna temperatura od 12 do 15°C.

Sjeverni Jadran očekuje umjereno do pretežno oblačno, popodne mjestimice i dulja sunčana razdoblja, a krajem dana novo jače naoblačenje. I dalje nestabilno, mjestimice će pasti malo kiše. Zapuhat će umjereno jugo, ujutro još bura, podno Velebita lokalno i jaka. Najviša dnevna temperatura između 11 i 14°C.