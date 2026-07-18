Zašto se splitskim partijanerima nudi obraćenje, dok se gomili ogrnutoj zastavama i krunicama uglavnom nudi potvrda da je već na pravoj strani povijesti, pita se u novom broju Expressa teolog Dalibor Milas
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Na splitskoj Ultri se dijelila voda i Evanđelje. Zašto se to nije činilo i na Thompsonu?
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Na splitskoj Ultri ovih su se dana dijelili besplatna voda i Evanđelje. Voda zato što su ljudi žedni, Evanđelje zato što su ih neki već proglasili izgubljenima. U jednoj ruci boca, u drugoj Radosna vijest. Prizor je gotovo savršen za društvene mreže: dok deseci tisuća mladih plešu pod reflektorima, svećenici, redovnice i laici dolaze među njih moliti, razgovarati i pokazati neko drukčije lice Crkve.
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