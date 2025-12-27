Na stepenicama zgrade izbo ženu (67) pred unukom. Policija traga za opasnim napadačem

Srpska policija i dalje intenzivno traga za pomahnitalim muškarcem koji je ove subote u zgradi u Novom Beogradu bezumno nožem izbo ženu (67) pred njezinim malenim unukom. Objavili su njegovu fotografiju, te pozvali sve građane s bilo kakvom informacijom da se hitno jave policiji.

Do napada je došlo oko 13 sati, a jeziva snimka sigurnosne kamere koju su objavili lokalni mediji pokazuje kako dijete i žena ulaze u zgradu. Ona nosi vrećica. Odmah za njima ulazi i muškarac. Kad se počinju penjati stepenicama, on se sa smješkom obraća ženi. Nakon nekoliko koraka, naglo se zalijeće na nju i više je puta nasilno ubada nožem. Potom joj uzima torbu, baca ženu niz stepenice i bježi. S teško ozlijeđenom ženom na stepenicama ostaje sjediti užasnuto dijete, objavio je Kurir.

Žena je, na sreću, preživjela, te se nalazi u bolnici. Kurir piše kako je zadobila tri ubodne rane u predjelu desne ključne kosti, jednu u lijevu ključnu kost, četiri u lijevo rame i jednu u glavu. Ima i pneumotoraks, tešku ozljedu pluća.

Pokrenuta je opsežna akcija "Vihor" kako bi se pronašlo i zatvorilo napadača.