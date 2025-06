Na sud stiže ključan svjedok nesreće koju je skrivio Banožić

Na Općinskom sudu u Vinkovcima sutra se nastavlja suđenje Mariju Banožiću za prometnu nesreću prije godinu i pol u kojoj je poginuo otac dvoje djece Goran Šarić iz Vinkovaca.

Bivšeg ministra obrane tereti se za izazivanje nesreće iz nehaja sa smrtnom posljedicom. Nesreća se dogodila 11. studenoga 2023. na cesti Vinkovci - Županja. Optužnica Banožića tereti da je oko 6 sati vozio neprilagođenom brzinom i pod nepovoljnim uvjetima pokušao pretjecati vozila. Zbog guste magle, bez dovoljno prostora na suprotnom traku, Nissanom je prešao na suprotnu stranu ceste i sudario se s kombijem koji je dolazio iz suprotnog smjera. Tom prilikom je i on zadobio ozljede glave.

Banožić je odmah na početku suđenja rekao da se ne osjeća krivim i da će svoju obranu iznijeti na kraju dokaznog postupka, a odvjetnik obitelji Šarić opravdao je nedolazak Marijane Šarić, supruge nastradaloga Gorana, koja je također pozvana na sud, ali je poručila da se psihički i dalje jako loše osjeća te ne može pratiti raspravu.

U nastavku postupka sutkinja je zatražila od tužiteljstva i obrane dodatne prijedloge za dokazni postupak, na što je Banožićeva odvjetnica Ksenija Vržina iznijela niz zahtjeva za nadopunu dokaznog postupka, među kojima i saslušanje prometnog vještaka Dražena Jeđuda, koji je prvi pogledao mjesto nesreće i o njemu izradio nalaz, iako na kraju on nije pozvan da službeno da mišljenje o tom predmetu. Odvjetnica je zatražila i sav policijski fotoelaborat te saslušanja dodatnih svjedoka koji su bili na mjestu nesreće. Sutkinja je prihvatila tek dio prijedloga, dok se s većinom njih tužiteljstvo nije složilo.

Na današnje su suđenje pozvani svjedoci koji imaju neposredna saznanja o prometnoj nesreći, a prvenstvo je to vozač kamiona Mirko Đalić, kojega je, tog jutra, svojim džipom krenuo obilaziti Mario Banožić. Sudar s kombijem Gorana Šarića dogodio se sa strane kamiona koji je bio u pokretu, čiji je vozač u istrazi rekao kako je vidio sudar. No Banožićeva odvjetnica ima puno pitanja za vozača kamiona s obzirom na to da je on u istrazi, a kasnije i u javnosti, dao oprečne izjave.

Obrana će se bazirati i na činjenici da je nastradali Goran Šarić bio pod znatnim utjecajem alkohola, zbog čega su predložili i provođenje kombiniranog prometno-medicinskog vještačenja kojim će se utvrditi je li ponašanje pokojnog Šarića, a pritom se misli na njegovu vožnju u pijanom stanju, kao i vožnju bez zaštitnog pojasa, imalo utjecaja na tijek prometne nesreće, sudar i konačno smrtnu posljedicu.

