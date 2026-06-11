Glavaš je osuđen na sedam godina za zločin nad osječkim Srbima počinjen 1991. godine. Riječ je o slučajevima Selotejp i Garaža. On je rekao da nije iznenađen presudom i najavio je nastavak sudske borbe
GLAVAŠ RATNI ZLOČINAC PLUS+
Na suđenjima je bilo burno, suci su se izmjenjivali, a Glavaš je prstom upirao i u suoptuženike
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Visoki kazneni sud potvrdio je presudu Županijskog suda u Zagrebu od 2023., kojom je Branimir Glavaš osuđen na sedam godina zatvora za ratni zločin nad osječkim Srbima počinjen 1991. Riječ je o poznatim slučajevima Selotejp i Garaža.
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