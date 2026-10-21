Na suđenju bivšoj zvijezdi 'Krim tima 2' svjedočila žrtva: 'Pitao je hoću li da me ubije i pucao'

Dvadeset dana sam bio na liječenju, prošao dvije operacije... Kad je uperio pištolj u mene i pitao: 'Hoćeš da te ubijem?', rekao sam: 'Pucaj!' jer nisam vjerovao da bi on to mogao učiniti, svjedočio je na Županijskom sudu u Velikoj Gorici Denis M., kojega je bivši policajac i zvijezda TV serije "Krim tim 2" Leon Lučić (54) upucao u nogu. Sve se odvijalo 22. listopada oko 10.30 sati u Murtićevoj, a dvojica dotadašnjih prijatelja posvađala su se oko Fiat Abartha, kojemu je Lučić za Denisa našao kupca.

I dok Lučića terete za pokušaj ubojstva, Dino Vekić (41) optužen je da mu je pomagao u bijegu jer ga je u prtljažniku svojeg automobila prevezao iz garaže zgrade kod koje je stigla policija do savskog nasipa.

- Leona sam upoznao 2010. dok smo zajedno radili kao redari u noćnim klubovima. Nismo se družili do 2021., kad smo se počeli intenzivno družiti. Posjećivao sam ga na adresi gdje živi, upoznao mu suprugu... Nekoliko mjeseci prije svega htio sam prodati svoj auto. Trebao mi je novac, a auto sam uzeo na leasing na ime prijatelja. Rekao je da bi ga mogao prodati za 10.000 eura, a kupac je trebao preuzeti i 6000 eura leasinga. Kasnije se javio da je našao kupca za 8000 eura, no nije mi htio dati ime ni broj kupca. Pristao sam jer mi je trebao novac, a on mi je dao 6000 eura osobno i poslije putem posrednika još 2000 eura - ispričao je svjedok.

Naglasio je da se ne smatra prevarenim, no smetalo mu je što mu Lučić nije želio dati kontakt kupca čak ni kasnije kad je skupio novac i htio otkupiti taj auto natrag.

Zbog toga mu je nastavio slati poruke i zvati ga, a u jednoj svađi Lučić mu je, tvrdi, "opsovao mrtvu majku". Kasnije je saznao i da su mu u autu ostale sunčane naočale i majica te je po poznaniku rekao Lučiću da mu ih vrati.

- Preko tog poznanika je poručio da dođem sam do njega ako ga nešto trebam. Zato sam i došao tog 22. listopada, ostavio auto s upaljenim žmigavcima i otišao zvoniti. On se spustio, povikao ženi koja je tamo stajala da se makne i vidio sam da desnu ruku drži iza leđa. Bili smo udaljeni od 1,5 do dva metra kad je uperio pištolj i ono me pitao. Nakon što me pogodio pao sam, a on me još nekoliko puta udario nogom u glavu - ispričao je svjedok.

Dodao je i da mu Lučić nije rekao da se makne jer bi to inače sigurno i učinio te da se sve odvijalo tako brzo da nije stigao ni pomisliti na bijeg.

- Jesi li krenuo prema meni raširenih ruku kao da tjeraš ovce u tor i iskoračio s lijevom nogom? - pitao je Lučić svjedoka šireći ruke i gestikulirajući.

- Nisam, nisam imao vremena ni beknuti - odgovorila je žrtva.

- Jesi li pokušavao ustati? Zašto si se dizao? - nastavio je s pitanjima Lučić.

- To mi je bio nagon za preživljavanje. Dvaput sam se pokušao pridići, koliko sam mogao, rukama. I dvaput si me udario nogom u glavu. Prestao si s napadom kad si mi uperio pištolj u glavu i pitao: 'Hoćeš li sad da te ubijem?'. Ne znam u kojem sam položaju ležao, ali znam da sam gledao u cijev pištolja - govorio je svjedok. Tvrdi da nije prijetio Lučiću, ni u porukama ni putem poznanika te poručio da je spreman i na poligraf kako bi to dokazao.

Lučića je zanimalo i smatra li se svjedok agresivnom osobom.

- Novine su pisale da sam najliberalniji redar, da probleme rješavam komunikacijom. Ne bih se opisao kao agresivnu osobu, a vatreno oružje nikad nisam koristio - ustvrdio je Denis.

Obojica optuženika izjasnila su se da nisu kriva, a na suđenje ih dovode iz Remetinca. Lučića su u zatvoru i vještačili te je psihijatar utvrdio da je u vrijeme pucnjave bio smanjeno ubrojiv u manjoj mjeri i da ima PTSP.