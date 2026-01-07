USKOK podigao optužnicu za bivšu TV zvijezdu: Leon Lučić i petorica optuženi za iznudu

Od TV ekrana do sudnice, tako bi se ukratko mogla opisati sudbina Leona Lučića, bivšeg policajca i glumca koji je nekad u seriji glumio čuvara reda, a sada se našao pod teškim optužbama USKOK-a.

Tužiteljstvo je protiv njega i još petorice muškaraca podiglo optužnicu zbog sumnje u zlouporabu policijskih ovlasti, curenje tajnih podataka i brutalni pokušaj iznude.

Informacije iz MUP-a kao oružje

Prema navodima USKOK-a, dio osumnjičenih, tada aktivni policijski službenici, neovlašteno su kopali po bazama MUP-a. Provjeravali su tko je pod istragom, koje se radnje provode i tko je kome 'na radaru'.

Te informacije nisu ostajale u sustavu, završavale su kod Lučića, koji ih je, sumnja se, koristio kako bi zastrašivao i pritiskao žrtve.

Nazvao je i pitao: 'Jeste li vi Tomislavova supruga?'

Meta iznude bila je Zdenka M., udovica ratnog zapovjednika HOS-a Tomislava M., te njezin sin Ivan. Upravo su im, navodi optužnica, stizali telefonski pozivi s prijetnjama ubojstvom i zahtjevima za isplatu novca za dug koji nije postojao.

- Prijetio je da će nas ubiti ako ne platimo. Kad me prvi put nazvao, pitao je jesam li supruga Tomislava M. - ispričala je ranije Zdenka M.

Poruke pronađene u mobitelima Lučića i suokrivljenika Darka Purgara dodatno su, tvrde istražitelji, učvrstile sumnju da je riječ o organiziranom pokušaju iznude.

Dojave o racijama i provjere po narudžbi

Optužnica otkriva i kako su pojedini policajci po narudžbi provjeravali osobe i vozila, ali i dojavljivali osjetljive informacije, uključujući i podatak da se u jednom zagrebačkom noćnom klubu te večeri neće provoditi policijska akcija.

Sve je to rađeno, navodi USKOK, uz punu svijest da se radi o strogo povjerljivim podacima koji ne smiju završiti izvan policije.

'Strahovali su za život'

USKOK tvrdi da su prijetnje bile toliko ozbiljne da su žrtve živjele u stalnom strahu, uvjerene da bi se prijetnje mogle ostvariti. Upravo zato su se odlučile sve prijaviti, što je na kraju i razotkrilo cijelu mrežu.

Lučić je javnosti poznat kao glumac iz kriminalističke serije, no njegova stvarna priča daleko je od televizijskog scenarija. Iza sebe ima niz kaznenih djela, od prijetnji i nasilja do pokušaja iznude, a u jednom slučaju i pucnjavu u Zagrebu u kojoj je ranjen njegov poznanik.