Lučić pjevušio dok su ga vodili na sud: Posvađali se zbog auta i 2000 € pa propucao prijatelja!

Jednoga dana žalit će mnogi što me više nema, ostat će pjesma i uspomena na posljednjeg boema, pjevao je Leon Lučić s lisicama na rukama dok su ga policajci uvodili na Županijski sud u Veliku Goricu.

Istražna sutkinja, potvrđeno je, odredila mu je istražni zatvor zbog opasnosti utjecaja na svjedoke i zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Kako je navedeno, treba ispitati niz svjedoka, od očevidaca pa do poznanika.

Policija je prije objavila kako je dovršila istraživanje nad Lučićem, koji je pokušao ubiti Denisa M. (51), te nad Dinom V. (40), osumnjičenim da mu je pomogao u počinjenju kaznenog djela. Kako doznajemo, Dino je od prije poznat policiji.

Napad se dogodio 22. listopada oko 10.30 sati u Ulici Ede Murtića, ispred zgrade nasuprot Muzeja suvremene umjetnosti u zagrebačkom Središću. Dvojac se sukobio zbog prodaje auta Fiat Abarth u vlasništvu Denisa M., piše Jutarnji list.

Lučić mu je pomogao prodati auto za 8000 eura, no Denis M. je smatrao da auto vrijedi najmanje 10.000 eura te je posljednjih nekoliko dana dolazio pred Lučićev stan, neprestano ga zvao i zvonio na portafon tražeći broj od kupca.

Lučić se verbalno sukobio s Denisom M., a zatim je, u namjeri da ga usmrti, ispalio hitac iz vatrenog oružja.

Kad je ozlijeđeni muškarac pao na tlo, Lučić ga je više puta udario rukama i nogama po glavi i tijelu, nakon čega se udaljio u stambenu zgradu u kojoj živi. Prema dosadašnjim saznanjima, Dino V., prema prethodnom dogovoru, dočekao ga je u garaži iste zgrade te mu pomogao ukloniti tragove zločina.

Lučić je ušao u prtljažnik njegova automobila, a dvojac se odvezao do južne obale Save, u blizini Jakuševca, gdje je oružje, revolver kojim je počinjeno kazneno djelo, odbačeno u rijeku. Obojicu su ubrzo uhitili, a revolver je kasnije pronađen u blizini mjesta na kojem je bačen, dok je teško ozlijeđeni Denis M. prevezen u bolnicu.

Razgovarali smo i s Ivanom Primorcem, koji je s Leonom Lučićem glumio u popularnoj seriji "Krim Tim 2", a koji sad piše knjigu "Kako smo čuvali predsjednika", koja govori o izazovima s kojima se susretao dok je radio u osiguranju Franje Tuđmana.

- On je prema meni super kolega. Ja ne znam njegov život, u što je upetljan i što radi. S njim se vidim par puta godišnje. Sve je bilo super, sa strane seta mogu reći sve najbolje - kaže nam Primorac.