Leon Lučić na sudu: Posrnula TV zvijezda se rasplakala, pokušao poljubiti pravosudnog policajca

Treba zadržati osmijeh stjuardese koja zna da s avionom nešto ne štima. A ja znam da definitivno ne štima, rekao je novinarima Jutarnjeg lista bivši policajac i glumac serije „KT2” Leon Lučić (54) uoči početka suđenja. Ipak, u sudnici Županijskog suda u Velikoj Gorici, osmijeh je nestao. Ostale su suze, snažne emocije, optužbe na račun poznanika Denisa M. i tvrdnja da nije pokušao ubiti čovjeka, nego da je reagirao iz straha.

Lučić je danas sjeo na optuženičku klupu zbog pucnjave koja se 22. listopada prošle godine dogodila u novozagrebačkom Središću. Zajedno s njim optužen je i njegov prijatelj Dino Vekić (41), zagrebački komunalni redar, kojeg tužiteljstvo tereti da mu je pomogao u bijegu nakon što je ranio Denisa M. Obojica su, nakon što im je pročitana optužnica i pouka o pravima, negirala krivnju Lučić je, međutim, prije nego što je odbacio optužbu, izrekao rečenicu koja najbolje opisuje njegov stav prema cijelom slučaju.

- Osjećam se kriv jer ovo nije Divlji zapad da mogu samo tako mahati revolverom, no ne smatram se krivim na onaj način kako me optužba tereti - rekao je. A onda je otvorio pitanje nagodbe s tužiteljstvom. Kako je ispričao, bio je spreman prihvatiti nagodbu iz ekonomskih, financijskih i drugih razloga, ali nije mogao pristati na ono što mu je ponuđeno. Posebno ga, kaže, pogađa način na koji se u cijelom slučaju tretira njegov PTSP.

- Ne mogu dopustiti da se moj PTSP stavlja kao bolest agresije. Kod mene je to bolest straha, noćnih mora, sjete. Oštećeni nije mene iznervirao pa sam tako reagirao, već mi je prijetio. Kao i mojoj obitelji - rekao je. Lučić tvrdi da je Denisa pogodio u koljeno, a ne pokušao ubiti.

- Tom čovjeku sam pucao u koljeno, nema tu govora o pokušaju ubojstva jer ja sam kao bivši policajac i vojnik obučen. Da je ponuda tužiteljstva bila prihvatljivija, ja bih taj križ prihvatio. Ne mogu pristati na četiri godine. PTSP je stigmatiziran. Ne daj Bože nikom ga - govorio je. Govoreći o svom psihičkom stanju, dodao je da je „izrauban”, a onda poručio da će, kada Denis M. bude svjedočio, sudu, kako je rekao, „sve biti jasno”.

Jedva čekam ga vidjeti u sudnici i sve otkriti. On je agresivac koji je mene napao, a obitelj mi stjerao u ćošak i ulio strah - rekao je Lučić, kojem su tijekom izlaganja navrle suze.

Emocije su ga u jednom trenutku toliko svladale da je, iako je bio u lisičinama, ustao i približio se pravosudnom policajcu koji je sjedio uz njega. Htio ga je poljubiti u lice. Na kraju je gotovo došlo do poljupca u uho, no drugi pravosudni policajac brzo je reagirao i odvukao Lučića od kolege, koji je cijelim prizorom bio vidno zatečen. Poseban dio današnje rasprave odnosio se i na mogućnost da Lučić umjesto u istražnom zatvoru bude u kućnom pritvoru. Njegova supruga sudu je dostavila ovjerenu izjavu kod javnog bilježnika u kojoj navodi da, zbog cjelokupne obiteljske situacije i patnje djeteta, pristaje da suprug boravi u kućnom pritvoru u njihovu zajedničkom domu.

Lučićev odvjetnik Dragan Dramac ponovno je zatražio ukidanje istražnog zatvora i određivanje kućnog pritvora, ističući da se njegov branjenik mora liječiti, a da u Remetincu ne dobiva nužan tretman. Tužiteljica se prijedlogu usprotivila, a sud ga je zasad odbio, među ostalim i zato što je istražni zatvor Lučiću produljen tek prije tjedan dana. Ipak, sutkinja je dala naslutiti da će do idućeg ročišta ponovno razmotriti mogućnost kućnog pritvora.

Oštećeni Denis M., koji će biti ispitan na idućem ročištu, preko svojeg odvjetnika poručio je da ne postavlja imovinskopravni zahtjev. Sve je, prema optužnici, počelo zbog Abartha Prema optužnici, Lučić i Denis M. posvađali su se 22. listopada u Murtićevoj ulici zbog ranije neriješenih međuljudskih odnosa, a u pozadini sukoba navodno je bio Fiat Abarth. Tužiteljstvo tvrdi da je Lučić u jednom trenutku uperio revolver Taurus 85, kalibra .38 Special, koji je držao u desnoj ruci iza leđa. „Hoćeš da te ubijem?” navodno je rekao Denisu, nakon čega je ispalio hitac koji ga je pogodio u lijevu natkoljenicu.

Ranjeni muškarac pao je na tlo, a prema optužnici Lučić ga je tada više puta udarao nogama u glavu. Dok se Denis pokušavao podići, navodno ga je udario drškom revolvera u glavu, a potom nastavio udarati nogama. U jednom je trenutku pištolj ponovno usmjerio prema njegovoj glavi i ponavljao: „Hoćeš da te ubijem?”

Ukupno mu je, prema optužnici, zadao deset udaraca, od čega osam nogom u glavu. Ulica je u međuvremenu bila u panici. Građani su počeli vikati da treba pozvati policiju. Lučić je tada, prema optužbi, još jednom udario Denisa nogom u tijelo i pobjegao u zgradu u kojoj živi. No tu, prema policijskoj i tužiteljskoj verziji događaja, počinje drugi dio priče, bijeg. Skrio se u prtljažnik. Dok su građani čekali Hitnu pomoć i policiju te pomagali ranjenom muškarcu, Lučić je nazvao prijatelja Dina Vekića. Vekić je stigao do zgrade svojom Škodom Rapid. Budući da je ulica već bila praktički pod opsadom policije, po Lučićevim uputama ušao je u podzemnu garažu. Tamo ga je Lučić čekao. A onda je, prema optužbi, odlučio ući u prtljažnik. Sa sobom je nosio i crvenu vrećicu u kojoj se nalazilo oružje. Škoda je tako neometano napustila zgradu i ulicu s tajnim putnikom u prtljažniku. Vekić je tek tijekom vožnje doznao što se dogodilo.

Prema njegovu iskazu, Lučić mu je rekao: „Napao me idiot, upucao sam ga.” Kada ga je pitao je li ga ubio, odgovorio je da ga je samo ranio.

Na putu su stali kod Save. Lučić je tada izašao iz prtljažnika, otišao prema nasipu i bacio vrećicu s revolverom. Navodno je pritom povraćao. Potom se ponovno vratio u prtljažnik i tražio da ga Vekić odveze negdje u šumu. Vekić je, međutim, odlučio odvesti ga svom puncu, za kojeg je smatrao da ga jedinog može urazumiti. Prema optužbi, Vekić je na Lučićev naputak potom bacio i svoj mobitel u jezero.

Lučić je tužiteljima nakon uhićenja ponudio potpuno drukčiju verziju događaja. Tvrdio je da Denisa poznaje desetak godina, a da su posljednjih pet godina bili intenzivnije prijatelji. Sve je, prema njegovoj verziji, zakuhalo oko Abartha.

Jedne večeri u Vivasu, dok je pio kavu sa Z. B. i L. D., pojavio se Denis s automobilom. Rekao je da ga želi prodati. Lučić je potom nazvao prijatelja J. F., koji je ranije govorio da mu se automobil sviđa. Denis je za automobil tražio 10.000 eura, dok je kupac ponudio 8000. Lučić tvrdi da je upravo taj iznos odnio Denisu. Nakon dan ili dva, Z. B. mu je, kaže, rekao da se Denis smatra prevarenim jer je tražio 10.000 eura te da Lučića smatra glavnim krivcem. Čuo je i da Denis govori kako je uzeo 2000 eura provizije i ukrao mu novac.

Lučić se tada povjerio Vekiću, koji mu je, prema njegovim riječima, predložio da se makne iz Zagreba i ode na jug Dalmacije. Tamo je proveo tjedan dana, ali je, tvrdi, dobivao informacije da se Denis „nabrijava na njega”. Denisu je navodno govorio da će mu vratiti 8000 eura i da želi svoj automobil natrag. Tada su, prema Lučiću, počele prijetnje. Tvrdio je da mu je Denis slao poruke i zvonio na portafon te da je po kvartovskim kafićima govorio da je Lučić lopov i da ga traži. Na sam dan pucnjave, kaže, bio je kod kuće i kuhao. Tada ga je nazvao Z. B. i upozorio da Denis dolazi te da će ga „polomiti i ubiti”. Sišao je pred zgradu, gdje ga je, tvrdi, Denis vrijeđao. A onda je, prema Lučićevu iskazu, Denis posegnuo u džep.

Vidio sam mu u ruci pištolj, uhvatio sam ga i dok smo se otimali za njega, okinuo je. Denis se zarotirao i pao - rekao je. Lučić priznaje da ga je udarao.

Dok mu je pištolj bio u ruci, udario sam ga nogom u glavu. Pa i s pištoljem prije nego što sam ga bacio - dodao je. Nakon toga, kaže, pobjegao je jer se više nije mogao nositi s time da ga policija i mediji snimaju. Presvukao se, sišao u garažu i nazvao Vekića. I Vekić je tužiteljima opisao odnos između dvojice muškaraca kao dugogodišnje prijateljstvo koje se posljednja dva mjeseca pretvorilo u svojevrsni rat. Kaže da je Denis ostao bez novca i zamolio Leona da mu pronađe kupca za automobil. Leon mu je, tvrdi, kupca pronašao, no Denis je nekoliko dana poslije potrošio novac od prodaje i počeo optuživati Lučića da je automobil prodao ispod cijene. Vekić kaže da je osobno zvao Denisa i molio ga da prestane maltretirati Leona jer mu je odlazio i pred kuću. „Na to mi je Denis rekao da voli Leona kao brata i da mu ne bi ništa nažao učinio.” No na dan pucnjave sve se promijenilo.

Leon me nazvao sav uznemiren. Ponavljao je samo: ‘Dođi do mene, dođi.’ Dok sam se vozio prema njemu, nazvao me da požurim i da me čeka u garaži - rekao je. Kada je stigao, ispred zgrade je vidio policiju. U garaži je, kaže, zatekao Lučića „unezvjerenog i agresivnog”. Lučić je ušao u prtljažnik. Kada ga je pitao je li ga ubio, odgovorio je da ga je samo ranio. Kasnije je Vekić doznao i za oružje te za bacanje vrećice kod Save. Potpuno drukčiju sliku događaja dao je Denis M., koji će na idućem ročištu ponovno biti saslušan, a već je tijekom postupka opisao kako je došlo do susreta. Lučića poznaje od 2010. godine, kada su zajedno radili kao redari po noćnim klubovima.

Prema njegovoj verziji, od Lučića je pokušavao dobiti telefonski kontakt i ime kupca Abartha, no ovaj mu se više nije javljao. Na kraju je pokušavao i otkupiti automobil. U jednom trenutku sjetio se da su kod Lučića ostale njegove naočale i majica. Z. B. prenio je Lučiću da ih želi natrag.Odgovor ga je dodatno razljutio. Lučić ga je, prema njegovim riječima, pitao je li Z. B. njegov poštar te poručio da, ako ga nešto treba, dođe sam. Denis je tada Porscheom Cayenneom otišao do Lučićeve zgrade.

Upalio sva četiri žmigavca i pozvonio mu na portafon. Najednom se na vratima pojavio Leon i pitao me što hoću - rekao je. Rekao mu je da je došao po majicu i naočale. Tada je, tvrdi Denis, Lučić prema njemu usmjerio pištolj.

Na metar udaljenosti sam mu rekao da ne budali, na što me pitao hoću li da me ubije. Bio sam u uvjerenju da u prijatelja pucati neće pa sam mu rekao da puca - kaže. Lučić je, prema njegovu iskazu, ipak pucao. Metak ga je pogodio u natkoljenicu.

Pao sam, stopalo mi se zarotiralo. Počeo me udarati, a pištolj mi je usmjerio prema glavi. Ponavljao je: ‘Hoćeš da te ubijem’. Od straha nisam ništa govorio. Neka žena je počela vrištati - rekao je. Denis je nakon pucnjave završio u bolnici, gdje je proveo tri tjedna.

Dvaput je operiran. Lučić je tijekom boravka u istražnom zatvoru bio psihijatrijski vještačen. Vještak je zaključio, među ostalim, da je u trenutku pucnjave bio smanjeno ubrojiv u manjoj mjeri. Utvrđen mu je PTSP, kao i greška strukture ličnosti. Upravo je PTSP danas bio jedna od središnjih tema njegova obraćanja sudu. Lučić je više puta ponovio da ne želi da se njegov poremećaj tumači kao dokaz agresivnosti, nego kao stanje povezano sa strahom, traumama i noćnim morama.

Ovo nije prvi put da Lučić svojom pojavom izvan sudnice privlači pažnju. Kada je uhićen prošlog listopada i priveden na sud, okupljenim novinarima pjevao je „Posljednjeg boema”.

