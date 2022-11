Na Svetom Duhu žene konačno mogu dobiti prekid trudnoće: Imamo tim na raspolaganju

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević danas je prisustvovao otvorenju radova na novim odjelima bolnice Sveti Duh. S njim je bila i ravnateljica bolnice Anamarija Šimundić.

Izvijestila je kako je rekonstrukcija zgrade vrijedna 40 milijuna kuna, a nada se će radovi završiti krajem studenog te da će zgrada biti useljiva i opremljena u veljači ili ožujku iduće godine. Ovo je bila prilika da gradonačelnika upozna s rezultatima poslovanja bolnice. Šimundić je na funkciji od siječnja ove godine, a u njezinom mandatu kaže ostvareni su pozitivni poslovni rezultati. Navodi da prihodi bolnice nisu nikad bili veći, a značajno su racionalizirali rashode.

- Bolnica i dalje stvara dugove, ali značajno manje u iznosu od 700.000 kuna mjesečno što je značajno manje u odnosu na protekli period - rekla je ravnateljica.

Ranije je su se na mjesečnoj razini gubici kretali između pet do deset milijuna kuna. Osim smanjenja duga bolnica je značajno skratila vrijeme plaćanja prema dobavljačima sa 400 dana na 120 dana.

Gradonačelnik Tomašević zadovoljan je svime što je čuo napominjući kako su to ogromne promjene u upravljanju bolnicom. Kazao je kako je ranije upravljanje bolnicom bilo 'dosta kontroverzno'.

- Ravnateljica koja je dužnost preuzela prije devet mjeseci, a u tom periodu zbog velikih promjena nova uprava je izložena nevjerojatnom pritisku. U tom periodu dobili su osam anonimnih kaznenih prijava, a to svjedoči koliko je otpor promjenama u ovoj bolnici velik. Tu su i deseci inspekcija. No promjene unatoč tome idu dalje i neće stati bez obzira na ove pritiske na vodstvo bolnice i na Grad Zagreb. Mi kao gradska uprava u potpunosti stojimo iza uprave. To je poruka svima koji misle da anonimnim kaznenim prijavama mogu zaustaviti bolje kontrole javne nabave, zbog čega se i smanjuju troškovi. Ne mogu ih zaustaviti niti u ovoj bolnici niti u drugim gradskim ustanovama - poručio je.

Postavilo se pitanje prekida trudnoće na zahtjev. Ravnateljica bolnice kazala je kako posljednjih mjesec dana žene mogu dobiti tu uslugu, a na raspolaganju im je jedan tim odnosno više liječnika, anesteziologa i medicinskih sestara. Upitana jesu li to isti oni ljudi koji su ranije imali priziv savjesti ravnateljica zagrebačke bolnice je odgovara:

- Ne bih o tome govorila, Mislim da nije prilika, mjesto ni vrijeme da prozivamo. Naša bolnica konačno pruća tu uslugu. Imamo tim, resurse i znanje i svaka žena koja to treba može doći u našu bolnicu - poručila je Šimundić.

