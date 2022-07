Sabor: Oporba za pravo na pobačaj u svim ovlaštenim zdravstvenim ustanovama

To je predložila zastupnica GLAS-a Anka Mrak Taritaš, a vladajući drže da se radi o pokušaju ukidanja prava na priziv savjesti.

Mladen Karlić (Klub HDZ-a) ocijenio je da se radi o pritisku na Ministarstvo zdravstva i pokušaj da se to ministarstvo i liječnici zbog svog priziva savjesti na neki način "pritisnu" da bi radili što "progresivna ljevica želi".

Smatra da se ne može svatko nametati Ministarstvu zdravstva ili Vladi koje će zaključke donositi. "To je malo neozbiljno. Ako bi netko to trebao učiniti, onda je to moglo biti saborski odbor za zdravstvo i nitko drugi", kazao je.

Karlić je iznio podatak da od oko 350 ginekologa njih 164 rade pobačaj u zemlji u kojoj imamo oko 7.500 pobačaja godišnje. To je, naveo je, oko 20-tak pobačaja dnevno i oni mogu napraviti toliki broj pobačaja dnevno. Smatra da se u zdravstvenom sustavu radi sve po svim pravilima i zakonu te nema razloga za prihvaćanje tog zaključka.

Za razliku od njega, Andreja Marić (Klub SDP-a) rekla je da u osam od 29 ovlaštenih zdravstvenih ustanova nije bilo moguće obaviti prekid trudnoće na zahtjev ili uopće dobiti odgovor obavljaju li postupak. Istaknula je kako ne spore pravo na priziv savjesti, ali smatraju da je to pravo pojedinca a ne da se govori o prizivu savjesti ustanova.

Ustvrdila je i da neki imaju priziv savjesti u javno-zdravstvenom sustavu a privatno ga nemaju, svjedoče o pritisku kolega na kolege da ne rade in vitro fertilizaciju te neki zbog priziva savjesti odbijaju porođaj djece začete medicinski potpomognutom oplodnjom. "To odbija 13 posto primalja", kazala je.

I Urša Raukar Gamulin (Klub zeleno lijevog bloka) rekla je da se u zaključku Mrak Taritaš nigdje ne spominje priziv savjesti već se traži da se poštuje zakon. Istaknula je da je glavni zadatak Ministarstva zdravstva osigurati da se u svim bolnicama u zemlji može obaviti legalan i siguran pobačaj, što sada nije slučaj.

Upozorila je i da Ministarstvo zdravstva nije pratilo trend naglog povećanja priziva savjesti čime je legalan pobačaj postao nedostupan ili teško dostupan. "Uloga ministra zdravstva jest da osigura da priziv savjesti ne priječi dostupnost legalne zdravstvene zaštite", kazala je.

Katarina Peović (Klub HSS-a i RF-a) smatra da je izuzetno važno ukinuti dvojni rad liječnika što zdravstvo dovodi u situaciju "koruptivnih praksi", a pobačaj mora biti besplatan. "Važno je pobačaj učiniti besplatnim, a privatno i javni razdvojiti kirurškim rezom", poručila je.

Anka Mrak Taritaš pojasnila je kako želi da Sabor podrži zaključak kojim se Vladu obvezuje da do kraja ove godine osigura dovoljan broj liječnika koji obavljaju prekid trudnoće na zahtjev u svim za to ovlaštenim zdravstvenim ustanovama u Hrvatskoj kako bi zakonsko pravo na prekid trudnoće na zahtjev bilo dostupno, neograničeno i neometano.

Upozorila je i da se točno ne znaju ni službeni podaci o prizivu savjesti. "To je jedan ozbiljan problem sam za sebe. Kada Ministarstvo zdravstva uopće može utjecati na organizaciju posla tako da se poštuju zakoni ako ni samo nema pojma kakva je situacija po bolnicama i koliko liječnika i medicinskog osoblja zaista obavlja svoj posao", poručila je.

Mrak Taritaš rekla je da priziv savjesti postoji za tri stvari - pravo na pobačaj, pravo na kontracepciju te na prenatalnu dijagnostiku.

Upozorila je i da zbog "tzv. priziva savjesti" u nekim velikim bolnicama pobačaj na zahtjev je potpuno nedostupan a u nekima je to vrlo teško jer je velik broj ginekologa, anesteziologa i medicinskog osoblja u prizivu savjesti. Posebno problematičnim drži da "čak i specijalizanti ginekologije imaju priziv savjesti".

Zastupnici su bez rasprave odradili prijedlog da se Marko Primorac, koji je kandidat za novog ministra financija, na vlastiti zahtjev razriješi dužnosti člana Nadzornog odbora Hrvatske radiotelevizije. Očekuje se da će Odbor za financije i državni proračun saslušanje Marka Primorca održati u četvrtak kako bi odmah u petak bio potvrđen za ministra financija.

Praksa je da ministra koji se u Vladu imenuje naknadno, Odboru predstavi premijer, a zastupnici mu pritom mogu postavljati pitanja na koja im je on dužan odgovoriti. Na sjednici Sabora potom se o povjerenju glasuje bez rasprave, a da bi bio potvrđen, novi ministar mora dobiti glasove 76 zastupnika.

