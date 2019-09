'Zagrebačke dame znaju koliko je gradonačelnik tolerantan...'

>>> Najnovije informacije:

10:32 Iz Radničke fronte osvrnuli su se na agencijsko zapošljavanje. Pitali su se zašto se ljudi zapošljavaju preko agencija, na stalna radna mjesta u gradskim firmama.

10:25 Prvi u raspravi i pitanjima javio se zastupnik Renato Petek, koji je Bandića prozvao zbog požara na Jakuševcu. Petek smatra da se ovdje radilo o ekološkom incidentu te je uputio gradonačelniku sljedeće pitanje: “Zbog čega ste lagali građane grada Zagreba i široku javnost i ugrozili zdravlje grada Zagreba?”. Na pitanje mu je odgovorila pročelnica Mirka Jozić, koja je kazala kako nije istina da je gorilo odlagalište, te da je gorio plato i glomazni otpad koji je bio tamo. Požar se s obzirom na veličinu zaista brzo ugasio, zaključila je Jozić.

10:21 21 zastupnik glasao je ‘ZA’ hitnu proceduru Nikolićevog prijedloga, dok je 27 zastupnika glasalo ‘PROTIV’ hitne procedure. Zastupnici su prihvatili današnji Dnevni red.

10.17 Gradonačelnik Milan Bandić poručio je kako mediji nad njim vrše mobing.

- Reći ću samo dvije riječi - paradoks tolerancije. Konstruirajte što hoćete, zagrebačke dame znaju koliko je gradonačelnik 20 godina tolerantan. Ovo je mobingiranje gradonačelnika, a ne seksizam. Mediji vrše mobing nad gradonačelnikom - poručio je.

10.15 Klub lijevog bloka, točnije Zlatko Nikolić iz Radničke fronte na početku sjednice u srijedu je od Gradske skupštine zatražio da osudi seksističku izjavu gradonačelnika Milana Bandića koju je uputio novinarki N1 televizije Matei Dominiković prije nekoliko dana. Podsjetimo, kad mu je postavila pitanje, on joj je odgovorio da ga rajca.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL



- Tažimo od Skupštine da osudi taj istup kao neprimjeren. Smatramo da su takve izjave neprimjerene instituciji gradonačelnika. To nije samo izvancivilizacijsko ponašanje nego krši i zakone o ravnopravnosti spolova - poručili su zastupnici Lijevog bloka.

10.10 Zastupnicima se obratio gradonačelnik Milan Bandić, osvrnuvši se u svom govoru na godišnjicu početka Drugog svjetskog rata, koja je obilježena prije nekoliko dana. Bandić je istaknuo važnost tog datuma u nacionalnoj i zagrebačkoj povijesti.

9.45 Gradonačelnik Milan Bandić došao je na sjednicu Gradske skupštine koja počinje u 10 sati.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Sjednica zagrebačke Gradske skupštine na čijem su predloženom dnevnom redu četiri točke, uključujući i prijedlog kojim Klub zastupnika lijevog bloka traži od gradonačelnika Milana Bandića da podnese detaljno izvješće o razvoju projekta "Grad u Gradu", tzv. 'Zagrebačkog Manhattana'.

Gradska skupština Grada Zagreba održat će danas 26. sjednicu s početkom u 10 sati.

Podsjetimo, Grad Zagreb je u utorak, 3. rujna objavio Memorandum o razumijevanju koji je zaključio s tvrtkom Eagle Hills Properties oko realizacije projekta "Grad u Gradu" kao, kako je rekao gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić, odgovor na nedavne pritiske, najavljujući da će rasprava o promjenama GUP-a biti krajem listopada.

Prema Memorandumu, koji je zagrebački gradonačelnik Bandić u ožujku potpisao s investitorima iz Dubaija, a koji je danas objavljen na službenim stranicama Grada Zagreba, Grad će osnovati Ciljno društvo koje bi trebalo biti vlasnikom projekta i u kojem bi većinski udio s vremenom preuzeli Arapi.

Premda se u Memorandumu navodi da će tvrtka Eagle Hills od Grada “kupiti poslovne udjele društva”, nije posve jasno kada ni po kojim uvjetima bi se to preuzimanja samog srca Zagreba trebalo odviti. Osnovane su sumnje, upozoravaju mnogi oporbenjaci, da će se to odvijati po etapama, s kreditima koji će se podizati upravo s hipotekama na istom tom zemljištu, dakle bez stvarno uloženih petrodolara.

Dakle, u Memorandumu je sasvim jasno izražen plan da Arapi budu većinski vlasnici tog Ciljnog društva, dok bi Grad Zagreb bio vlasnik manjinskog udjela u temeljnom kapitalu društva koje će graditi Bandićev Manhattan na Savi. Grad u svemu ima namjeru pogodovati Arapima: jasno su pristali da će pripremiti prostorno-plansku dokumentaciju u roku od osam mjeseci od potpisivanja ugovora, plus dodatnih šest mjeseci. Također, prije no što šeici ulože ijednu kunu, Grad treba pripremiti zemljište, koje će biti bez ikakvih objekata i temelja, osim onih koji su zaštićeni zakonom, osigurati potrebnu infrastrukturu do zemljišta te neprekinutu opskrbu plinom, vodom i telekomunikacijskim uslugama.

'Bandić je prekoračio svoje ovlasti'

Predsjedniku Kluba zastupnika lijevog bloka u zagrebačkoj Skupštini Tomislavu Tomaševiću iz objavljenog dokumenta vidljivo je da investitor iz Dubaija namjerava dići kredit za investiciju, a napominje da se, dok se on ne otplati, ne može dijeliti dobit. Upozorava i da je u spomenutome memorandumu pet članaka obvezujuće.

- Po meni je to memorandum o pogodovanju, a ne razumijevanju, jer svi rizici padaju na grad, a profit većinski na privatnog partnera - upozorava Tomašević. Smatra i da je zapravo ovaj memorandum predugovor te da će se, dođe li do potpisivanja ugovora, sve za grad sporne stavke iz memoranduma naći u njemu.

- Čak i da ne dođe do potpisivanja ugovora, ovim memorandumom se gradonačelnik obvezao tvrtki Eagle Hills na ekskluzivitet. Gradonačelnik je ovim prekoračio svoje ovlasti - ustvrdio je Tomašević. Napominje da je Skupština ta koja odlučuje o osnivanju poduzeća, prostornim planovima i imovinom vrednijom od milijun kuna, što navedene nekretnine iz projekta svakako jesu.

Tema: Hrvatska