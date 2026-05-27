UŽAS U VARAŽDINU

Na teretnjaku nakon čijeg je naleta kod Varaždina umrla žena utvrđeno 15 nedostataka

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Nesreća se dogodila oko 8 sati kada je 57-godišnji vozač teretnjaka kretao unatrag parkiralištem trgovine

 Na teretnom vozilu koje je u utorak u Bedencu naletjelo na 73-godišnju pješakinju koja je od ozljeda preminula u varaždinskoj bolnici utvrđeno je 15 većih nedostataka, priopćila je varaždinska policija.

Nesreća se dogodila oko 8 sati kada je 57-godišnji vozač teretnjaka kretao unatrag parkiralištem trgovine.

OPREZ U PROMETU Varaždin: U dvije nesreće u samo 15 minuta ozlijeđeno je čak troje djece. U bolnici su
Varaždin: U dvije nesreće u samo 15 minuta ozlijeđeno je čak troje djece. U bolnici su

"Pritom se nije uvjerio da tu radnju može obaviti na siguran način, zbog čega je pri dolasku i uključivanju na cestu stražnjim dijelom vozila naletio na 73-godišnjakinju koja se kretala prema trgovini”, izvijestila je policija i dodala da je žena od zadobivenih ozljeda preminula istoga dana u 10.45 sati u Općoj bolnici Varaždin.

Zamjenik Općinskog državnog odvjetnika u Varaždinu naložio je obdukciju, a teretno vozilo nakon nesreće prevezeno je na izvanredni tehnički pregled, tijekom kojeg je utvrđeno 15 većih nedostataka.

Policijski službenici nastavljaju kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti nesreće.

