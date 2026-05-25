Varažadin: U dvije nesreće u samo 15 minuta ozlijeđeno je čak troje djece. U bolnici su

Troje djece ozlijeđeno je u nedjelju u dvije prometne nesreće na području Varaždina. Kako je objavila PU varaždinska, svi su završili u Općoj bolnici Varaždin.

Prva je dojavljena oko 16.45 sati gdje je muškarac (36) vozio Ulicom Gustava Krkleca. Na raskrižju s Optujskom ulicom i ulicom Eugena Kumičića, ušao je u raskrižje dok mu je na semaforu svjetlilo crveno. U tom trenutku mu je u desnu bočnu stranu auta udario drugi auto kojeg je vozio 27-godišnjak. Nakon silovitog udara, 36-godišnjaku je iz auta ispao predmet koji se zabio u treći auto kojeg je vozio 52-godišnjak.

Dvoje djece, starih četiri i osam godina, koje je vozio 36-godišnjak, je ozlijeđeno. Koliko teško, znat će se nakon dovršetka obrade.

Samo 15-ak minuta kasnije je u Turčinu ozlijeđen 13-godišnji biciklist.

- On je upravljao biciklom i pritom na glavi nije nosio zaštitnu kacigu. Prilikom izlaska iz neograđenog dvorišta i dolaska do prometnog znaka 'STOP' uključivao se u promet na kolnik ulice Lug, a da pritom nije propustio sva vozila - pišu iz policije.

U tom trenutku na njega je autom naletio 36-godišnjak i odbacio ga na cestu. I po njega je odjurila Hitna pomoć te će ozljede biti naknadno okvalificirane.