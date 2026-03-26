Na Thompsonovom Facebook profilu osvanulo upozorenje fanovima: 'Ne nasjedajte!'

Na Facebook stranici Marka Perkovića Thompsona osvanulo je upozorenje u kojem se fanove obavještava da se u posljednje vrijeme pojavio niz lažnih profila koji se predstavljaju kao Thompson te od fanova traže novac. Upozorili su kako Thompson ima samo jednu službenu Facebook stranicu te jedan službeni Instagram koji od samih početaka društvenih mreža vode isti administratori.

Istaknuli su također da ni Thompson ni njegovi administratori nikada prvi ne šalju privatne poruke fanovima te apelirali na fanove da ne odgovaraju na sumnjive poruke, ne šalju novac nepoznatima, provjere ima li stranica plavu oznaku verifikacije te da izbjegavaju ili prijave sve lažne profile i stranice.