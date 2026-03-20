'Na većini benzinskih plavog dizela nema, a tamo gdje ga i ima - čeka se gotovo satima...'

Nakon što su iz Ministarstvo gospodarstva stigao poziv poljoprivrednicima na odgovorno i racionalno postupanje, jer je posljednjih dana zabilježena značajna potrošnja plavog dizela, iz Poljoprivredne komore traži se reakcija Vlade. Analiza podataka o opskrbi maloprodajne mreže u prvoj polovini ožujka 2026. godine, evidentno da su isporučene količine plavog dizela višestruko veće nego u istom razdoblju 2025. godine, pri čemu u pojedinim županijama rast prelazi 700 posto, a u nekima doseže i više od 900 posto, što istodobno ukazuje i na neosnovano značajno povećanu potražnju, naveli su iz ministarstva.

- Problem je dostupnost plavog dizela kojeg na većini benzinskih postaja nema. Sve se svelo na nekoliko Ininih postaja koje ga i dalje drže, a tu je i ograničenje količina koje se mogu kupiti. Maknete li se izvan Zagreba, gdje ne treba plavi dizel, u ruralnim područjima u krugu od 30 do 40 kilometara ga uopće nema, a tamo gdje ga ima se čeka satima u redu - navodi Mladen Jakopović, predsjednik Poljoprivredne komore.

Drugi problem jest, kaže, ograničenje za poljoprivrednike kod kupnje plavog dizela, ali i što se on ne može točiti u kanistere nego u traktore.

- To stvara ogroman problem jer 80 posto Hrvatske nema traktore od 300 konja. Realnost je da 80 posto Hrvatske ima male traktore od 30 pa do eventualno 70 konja. To su traktori koji se kreću brzinom 25 kilometara na sat. Poljoprivrednicima da bi došli do mjesta gdje mogu natočiti plavi dizel treba sat vremena da dođu i vrate se, imaju male zapremnine i pola tanka potroše dok se vrate. Takav model je nepodrživ- poručio je Jakopović.

Nije problem u poljoprivrednicima nego što ministar gospodarstva ne razumije situaciju, kazao je čelnik Poljoprivredne komore.

- Ne možemo utjecati na svjetske trendove, a već godinama predlažemo model prema kojem bi se poljoprivrednicima omogući da toče obični dizel te da im se bilo mjesečno ili kvartalno dobiju povrat trošarine. Tako riješio bi se problem dostupnosti, jer je mreža puno veća. S druge strane kvaliteta tog goriva je veća, posebno za novije strojeve, nego plavi dizel - navodi Jakopović.

Komentirao je i poziv ministra da ne stvaraju zalihe.

- Ta njega izjava samo govori o tome koliko ljudi imaju povjerenja. U veljači je bilo loše vrijeme, a posljednjih tjedana je sunčano i proljetni radovi u punom jeku, ne treba biti previše mudar da se u to vrijeme više troši - kazao je Jakopović.